Gabriela Alves behauptet: Laurenz Pesch hat eine Freundin

Ist Laurenz Pesch (25) wieder in festen Händen? Diese Frage kommt auf, nachdem sich seine frühere Ex on the Beach-Flamme Gabriela Alves zu Wort gemeldet hat. Bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting trafen die beiden nach ihrer gemeinsamen Zeit in der Datingshow wieder aufeinander. Gegenüber Promiflash verriet Gabriela, dass das Wiedersehen alles andere als entspannt verlaufen sei. Zu einem längeren Gespräch sei es nicht gekommen, stattdessen habe es lediglich für eine kurze, höfliche Begrüßung gereicht. Gleichzeitig ließ die Reality-Bekanntheit durchblicken, dass Laurenz inzwischen angeblich eine neue Frau an seiner Seite haben soll – und auch sie soll in der Öffentlichkeit stehen. Bestätigt ist eine neue Beziehung bislang allerdings nicht. Gabriela stellte zudem klar, dass sie keine gesicherten Informationen habe, sondern lediglich entsprechende Gerüchte mitbekommen habe.

Im Gespräch mit Promiflash fand Gabriela deutliche Worte für das Wiedersehen mit Laurenz: "Es ist komisch und cringe, sich zu sehen. Aber wir haben uns ganz normal Hallo gesagt. Jetzt groß geschnackt haben wir nicht." Außerdem habe sie gehört, dass der Realitystar inzwischen eine Freundin haben soll. Sicher sei sie sich allerdings nicht: "Ich weiß nichts genau. Also, man hört ja immer so ein bisschen was in der Bubble." Auf die Nachfrage, was sie über die mögliche Beziehung wisse, hielt sich Gabriela bedeckt und überließ es den mutmaßlich frisch Verliebten, selbst an die Öffentlichkeit zu gehen. "Sollen die selber raushauen. Ich bin jetzt kein Fan davon, sage ich ehrlich. Und ich glaub, das sagt schon alles", erklärte sie. Wer die angebliche neue Frau an Laurenz' Seite sein könnte, verriet Gabriela nicht. Lediglich, dass auch sie in der Öffentlichkeit stehen soll, ließ die ehemalige AYTO-VIP-Kandidatin durchblicken.

Kennengelernt hatten sich Gabriela und Laurenz bei "Ex on the Beach". Vor laufenden Kameras kamen sich die beiden näher und bauten eine Verbindung zueinander auf. Zu einer festen Beziehung kam es jedoch nicht: Während Gabriela sich damals durchaus mehr mit dem Realitystar hätte vorstellen können, wollte Laurenz die Verbindung nicht weiter vertiefen. Die Annäherung blieb somit einseitig. Umso unangenehmer scheint das Wiedersehen bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting gewesen zu sein. Ob Laurenz tatsächlich eine neue Partnerin hat, bleibt unterdessen offen. Zu den entsprechenden Gerüchten hat sich der Temptation Island VIP-Star bislang nicht geäußert.

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Imago Laurenz Pesch bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Gabriela Alves bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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RTL / Daniel Alvarez Laurenz Pesch, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL / Friederike Jacobitz Gabby Alves, "Ex on the Beach"-Kandidatin