"Abgealterter A-Promi": Manager ist stolz auf Christian Lell

Christian Lell (42) hat bei Promi Big Brother einen beachtlichen Lauf hingelegt: Nun wurde der Ex-Fußballprofi allerdings von den Zuschauern im Halbfinale rausgewählt. Sein Manager Eric Sindermann (38) zeigte sich schon kurz vor dem Exit voller Stolz. Am Rande von Fame Fighting 4 sprach der Realitystar mit Promiflash über das Abschneiden seines Klienten und machte deutlich, wie viel ihm dieser Erfolg bedeutet. "Ich muss echt sagen, ich bin super, super stolz. Und ich erwarte ja nie Applaus von den Leuten. Viele Leute mögen mich ja nicht", erklärte Eric. Besonders stolz mache ihn, dass er Christian überhaupt erst ins Rampenlicht geholt habe. Mit einem Augenzwinkern ergänzte der Unternehmer: "Aber da bin ich sehr, sehr stolz, weil ich einfach sage: Ich hab ihn entdeckt, wirklich so... So einen kleinen abgealterten A-Promi, sage ich mal." Für Eric ist der Weg seines Klienten bis in die heiße Phase der Show also ein echter Grund zum Feiern.

Für Eric ist Christians Halbfinaleinzug deshalb nicht nur das Ergebnis von dessen Verhalten im Container. Den Erfolg schreibt der Designer auch seiner eigenen Arbeit als Manager zu. "Ist ja wirklich so, ich hab auch mit ihm klar geredet. Und ich hab ihn gut gebrieft. Wir haben ihn reingebracht. Wir haben alles gegeben", betonte er gegenüber Promiflash. Sein Klient habe seine Ratschläge offenbar angenommen und damit aus Sicht des Realitystars vieles richtig gemacht. Eric formulierte es so: "Und das sieht man auch, dass ich ein Verkäufer bin und dass er auch auf einen gehört hat." Besonders hebt Eric hervor, dass sich Christian in der Show länger halten konnte als sein Mitbewohner René Dost (57). Für ihn ein klarer Beweis, dass die Strategie aufgegangen ist: "Und sorry, das ist einfach gut. Und jeder, der sagt, das ist nicht gut, der lügt einfach." Selbst Christians eigenwillige Art wertet sein Manager nicht als Hindernis. "Medientechnisch macht Christian gerade alles richtig, auch wenn er verrückt ist", fasste er zusammen.

Dass der ehemalige Fußballprofi einmal im Reality-TV landen würde, hatte Eric schon vor rund vier Monaten angekündigt. Bereits damals hatte Eric keinen Hehl daraus gemacht, dass er Christian als Klienten aufbauen und ins Realityfernsehen bringen wollte. Bei Fame Fighting International traten die beiden gemeinsam in Erscheinung. Dort präsentierte der Designer den früheren Spieler des FC Bayern München erstmals öffentlich als seinen neuen Schützling. Vom Profifußball ins Reality-TV: Dieser Schritt, den Eric seinerzeit angekündigt hatte, ist mit dem Einzug bei "Promi Big Brother" und dem zumindest erreichten Halbfinale tatsächlich gelungen. Christian stand in seiner aktiven Karriere unter anderem für den deutschen Rekordmeister auf dem Platz, ehe er den Weg in die Unterhaltungsbranche einschlug. Eric selbst sammelte in den vergangenen Jahren reichlich Erfahrung vor der Kamera und ist als Dr. Sindsen bekannt.

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Imago Eric Sindermann bei Fame Fighting 4 in der Grugahalle in Essen am 17.10.2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Imago Eric Sindermann und Christian Lell beim Promibox-Event Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena im Juni 2026