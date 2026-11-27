Eric Sindermann (38) machen die gehässigen Kommentare über sein Äußeres zu schaffen. In einem aktuellen TikTok-Video erzählt der Realitystar, wie sehr ihn die Anfeindungen im Netz belasten. Besonders über seine Haare und seine Wangen würden sich Nutzer immer wieder lustig machen. Während er darüber spricht, deutet Eric auf seine Backen und schildert die Folgen des Bodyshamings. "Mein Selbstwertgefühl hat massiv drunter gelitten", erklärt er vor der Kamera. Doch die Situation habe ihn nach eigener Aussage nicht nur emotional getroffen, sondern auch finanzielle Einbußen verursacht. Deshalb bittet der Unternehmer seine Community nun öffentlich um Unterstützung bei der Suche nach einem Anwalt. Dieser soll sich für seine Rechte und seine Ehre einsetzen und ihm auch angesichts seiner finanziellen Lage zur Seite stehen.

Anlass für seine Suche ist eine Strafanzeige, die Eric nach eigenen Angaben vor zwei Wochen gegen René "Redo" Dost (58) erstattet hat. Er wirft seinem früheren Freund vor, private Gespräche ohne seine Zustimmung veröffentlicht zu haben. Dadurch fühle er sich zutiefst gedemütigt und habe zudem mehrere zehntausend Euro verloren. Seine finanzielle Situation veranschaulicht Eric, indem er beide Hosentaschen nach außen zieht und zeigt, dass sie leer sind. Auch die Angriffe auf sein Äußeres zählt er erneut auf: "Die Hasskommentare über mein Aussehen, meine Haare, aber auch meine Backen." Dann nimmt das Video eine überraschende Wendung: Mit Weihnachtsmütze und buntem Pullover wechselt Eric zur Eigenwerbung. Für 79,99 Euro verkauft er limitierte "Eric-Sindermann-Napoleon-Weihnachtstassen" für das Jahr 2026.

Zwischen Eric und Redo herrscht inzwischen Streit, obwohl die beiden früher befreundet waren. Im Mittelpunkt steht ein Telefonat, das laut Eric vertraulich hätte bleiben sollen. Seiner Darstellung zufolge veröffentlichte der Gastronom das Gespräch in einem Livestream, bevor es sich im Netz weiterverbreitete. Schon vor etwa zwei Wochen hatte Eric berichtet, deswegen bei der Polizei im Berliner Stadtteil Weißensee Anzeige erstattet zu haben. Ob und wie Redo sich zu den Vorwürfen äußert, geht aus Erics Schilderungen nicht hervor. Der Realitystar, der auch als Dr. Sindsen bekannt ist, ist neben seinen Fernsehauftritten als Designer und Unternehmer tätig. Auch Redo hat bereits Erfahrungen im Reality-TV gesammelt: Bei Promi Big Brother gehörte er zu den Bewohnern, die ihren Alltag rund um die Uhr vor laufenden Kameras verbrachten.

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Imago Eric Sindermann, Oktober 2025

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Imago Eric Sindermann im Interview mit Promiflash, Oktober 2026

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