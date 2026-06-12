"Klient": Eric Sindermann will Christian Lell ins TV bringen

Reality-TV-Star Eric Sindermann (37), auch bekannt als Dr. Sindsen, plant offenbar seine nächste große Aktion – und die dreht sich um einen ehemaligen Bundesliga-Profi. Bei dem Box-Event Fame Fighting International tauchte er gemeinsam mit dem früheren Bayern-München-Spieler Christian Lell (41) auf. Eric präsentierte den Fußballer dort als seinen neuen Klienten und machte gegenüber Promiflash deutlich, was er mit ihm vorhat: "Ich sehe mich irgendwann auch im Management, auch im TV. Und ich muss ehrlich sagen, so einen Klienten wie Christian, den werde ich aufbauen, er wird auch ins Reality-TV reinkommen. Einen FC-Bayern-Spieler ins Trash-TV bringen."

Bevor es für Christian auf den Bildschirm geht, soll er jedoch zunächst in den Boxring steigen. "Das wäre der erste Schritt. Da würde ich mich sehr freuen", betonte der Sportler selbst. Er könne sich sogar vorstellen, gegen seinen Freund Eric zu kämpfen. Welche konkreten TV-Formate für ihn danach infrage kommen, ließ Christian dabei offen: "Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ganz ehrlich, das macht der Manager dann. Aber natürlich, Sport liegt nahe. Boxen, Fußball, Athletendasein. Werden wir sehen, was da auf uns wartet." Eric ergänzte außerdem, dass Christian sich zunächst mit vermeintlich kleinen Angeboten zufriedengeben müsse: "Am Anfang darf man sich leider nicht so viel aussuchen, was man macht. Man muss es einfach machen, um auch im TV stattzufinden."

Eric, der zuletzt auch mit seinem Privatleben für Schlagzeilen sorgte, ist seit Jahren eine feste Größe in der Realitywelt und fällt immer wieder mit provokanten Auftritten und klaren Ansagen auf. Dass er nun nicht nur selbst vor der Kamera stehen, sondern auch andere ins TV bringen will, passt zu seinem öffentlichen Auftreten und seiner Vorliebe für neue Projekte. Über Christian sprach Eric dabei auch sehr persönlich und verwies auf eine schwierige Lebensphase des Ex-Profis. Gegenüber Promiflash sagte er: "Er kommt ja aus einer schwierigen Situation, sage ich mal so von 116 Millionen auf null." Er glaubt aber fest daran, dass die Reality-Welt die perfekte Bühne für Christian sei. Damit zeichnet sich ab, dass die Zusammenarbeit der beiden nicht nur auf einen einzelnen Auftritt beschränkt bleiben soll.

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Imago Eric Sindermann, August 2025

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Imago Christian Lell bei Fame Fighting International in der Ostermann Arena, Leverkusen, 06.06.2026

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Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Januar 2025

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