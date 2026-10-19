"Batman"-Absage kostete Josh Hartnett die nächste Traumrolle

Josh Hartnett (48) bereut heute, Christopher Nolan (56) einen Korb gegeben zu haben. Vor rund 20 Jahren lehnte der gefragte Hollywoodstar Gespräche über die Hauptrolle in Batman Begins ab. Als Josh später gerne den Zauberkünstler Alfred Borden in "Prestige – Die Meister der Magie" spielen wollte, zog der Regisseur ihn nicht mehr in Betracht. "Ich habe definitiv zu einigen der falschen Leute Nein gesagt. Niemand bekommt gerne eine Absage", gestand der Schauspieler gegenüber Playboy.

Im Rückblick wurde Josh klar, was ihm durch die Absage an Batman entgangen war. Bei Christophers Film entstanden kreative Verbindungen, aus denen langjährige Zusammenarbeiten hervorgingen. Dabei hielt Josh den Filmemacher nach eigener Aussage schon damals für "unglaublich cool und sehr talentiert". Die Rolle des Alfred Borden in "Prestige – Die Meister der Magie" erhielt schließlich Christian Bale (52). Dieser hatte zuvor bereits Bruce Wayne und dessen Alter Ego Batman in "Batman Begins" gespielt. Josh begründete seine damalige Zurückhaltung mit der Angst, dauerhaft auf einen bestimmten Rollentyp festgelegt zu werden. Heute sieht er das anders: "Dabei hätte ich mir einfach sagen sollen: 'Na gut, dann streng dich eben mehr an, Mann!'" Christians weiterer vielseitiger Karriereweg zeigte ihm später, dass sich ein solches Image durchaus abstreifen lässt. "Zu sehen, wie Christian Bale anschließend so viele Dinge gemacht hat, war einfach großartig", erklärte Josh. Heute frage er sich, warum er das damals nicht erkannt habe.

Während Josh bei "Prestige – Die Meister der Magie" leer ausging, durfte seine damalige Partnerin Scarlett Johansson (41) mitspielen. Kennengelernt hatten sich die beiden bei den Dreharbeiten zu Brian De Palmas Neo-Noir-Film "Die schwarze Dahlie". Anfang der 2000er-Jahre gehörte Josh mit Produktionen wie "Pearl Harbor", "40 Tage und 40 Nächte" und "Black Hawk Down" zu den größten Jungstars Hollywoods. Später zog er sich jedoch zunehmend aus dem Rampenlicht zurück – der plötzliche Ruhm und der damit verbundene Druck machten ihm zu schaffen. Die lange aufgeschobene Zusammenarbeit mit Christopher kam schließlich doch noch zustande: 2023 verkörperte Josh in "Oppenheimer" den Atomphysiker Ernest Lawrence. Inzwischen übernimmt der Schauspieler auch wieder häufiger größere Rollen. Aktuell ist er an der Seite von Anne Hathaway (43) und Dakota Johnson (37) in "Verity" zu sehen.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Josh Hartnett und Christopher Nolan

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Imago Christian Bale als Batman in "The Dark Knight Rises" (2012)

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Getty Images Scarlett Johansson am Balboa Bay Resort, 19. Oktober 2025