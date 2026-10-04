Grenze erreicht: Josh Hartnett spricht über "Verity"-Dreh

Mit "Verity – Dunkle Geheimnisse" kommt am 1. Oktober 2026 ein Thriller in die deutschen Kinos, der seine Darsteller offenbar an ihre Grenzen gebracht hat. Josh Hartnett (48) verriet in einem Interview zum Kinostart, dass ihn die Dreharbeiten mit seinen Kolleginnen Anne Hathaway (43) und Dakota Johnson (37) weit aus seiner gewohnten Komfortzone geführt hätten. Dass dem Film eine äußerst erfolgreiche Romanvorlage zugrunde liegt, machte das Projekt für den Schauspieler keineswegs einfacher. "'Verity' ist in keinster Weise eine sichere Nummer. Wir gehen im Film ziemlich an die Grenzen. Er ist sehr düster und verstörend. Es gab Dinge, die Anne Hathaway, Dakota Johnson und ich definitiv noch nie gemacht haben", erklärte er gegenüber Kino.de.

Der Schauspieler sucht nach eigener Aussage bewusst nach Projekten, die ihn herausfordern und ihn dazu bringen, neue Dinge zu lernen. Neben der Zusammenarbeit mit Anne und Dakota habe ihn vor allem das unvorhersehbare Drehbuch überzeugt, das die Zuschauer am Ende mit offenen Fragen zurücklässt. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Colleen Hoover (46). Im Mittelpunkt steht die erfolglose Autorin Lowen Ashleigh, gespielt von Dakota. Sie erhält den Auftrag, die Buchreihe der Bestsellerautorin Verity Crawford fortzusetzen, die nach einem schweren Autounfall nicht mehr arbeiten kann. In dieser Rolle ist Anne zu sehen. Im Haus der Crawfords stößt Lowen auf streng gehütete Geheimnisse und verstrickt sich gleichzeitig immer tiefer in die verstörende Welt von Veritys Ehemann Jeremy, gespielt von Josh.

Seine Besetzung als Jeremy sorgte schon lange vor dem Kinostart für Gegenwind – und zwar in seinem ganz privaten Umfeld. Seine zwölfjährige Patentochter ist ein großer Fan von Colleens Roman und war von der Entscheidung alles andere als begeistert, wie Josh gegenüber Entertainment Weekly verriet. Für ihre Vorstellung der Figur war der Schauspieler deutlich zu alt. Anne nahm die schonungslose Einschätzung des Mädchens im Interview mit Humor und erklärte, sie finde es durchaus gesund, dass Joshs Patentochter nicht allzu sehr von seiner Mitwirkung an dem düsteren Film begeistert sei. Der Schauspieler war zuvor unter anderem in Produktionen wie "Pearl Harbor" und "Black Dahlia" zu sehen und widmete sich in den vergangenen Jahren zunehmend düsteren Stoffen.

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Getty Images Josh Hartnett, Dakota Johnson und Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Imago Anne Hathaway und Josh Hartnett in "Verity", 2026

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Getty Images Josh Hartnett im August 2024 in Madrid