Steven Spielberg (79) hat für seinen Regiekollegen Christopher Nolan (56) offenbar schon eine Idee für dessen nächstes Filmprojekt. Nachdem der britisch-amerikanische Filmemacher Homers Epos Die Odyssee für die Kinoleinwand adaptiert hat, brachte Spielberg nun eine weitere Vorlage des antiken Dichters ins Spiel: die "Ilias". Seinen Vorschlag machte der Jurassic Park-Regisseur bei einer gemeinsamen Fragerunde im DGA Theater in Los Angeles, wie FemaleFirst berichtete. Das Gespräch fand im Anschluss an eine Sondervorführung von "Die Odyssee" statt, die Universal Pictures im Rahmen seiner Oscar-Kampagne organisiert hatte. Spielberg formulierte seine Idee mit einem Augenzwinkern: "Das Einzige, was ich noch sagen möchte, nicht um dich herauszufordern oder so, aber es gibt ja immer noch die 'Ilias'... Kein Druck, kein Druck. Aber das könnte der erfolgreichste Film der Geschichte werden, der niemals eine Fortsetzung hatte." Christopher nahm den Vorschlag mit Humor und erwiderte: "Ich glaube, jetzt machst du Werbung für Universal."

Ganz neu wäre Christopher die Welt der antiken Sagen allerdings nicht. Bereits Anfang der 2000er-Jahre war er als Regisseur für das Historienepos "Troja" vorgesehen, das 2004 unter der Leitung von Wolfgang Petersen (†81) in die Kinos kam. Petersen hatte das Projekt ursprünglich selbst entwickelt, musste zunächst jedoch wegen eines anderen Vorhabens pausieren. Dabei handelte es sich um einen geplanten Superheldenfilm, der später nicht realisiert wurde. In dieser Zeit übernahm Christopher die Regie von "Troja". Als das Superheldenprojekt schließlich eingestellt wurde, kehrte Wolfgang zu dem Historienfilm zurück und Christopher musste das Vorhaben abgeben. Im vergangenen Jahr erinnerte sich der Filmemacher im Gespräch mit dem Magazin Empire an die damaligen Ereignisse: "Wolfgang hatte den Film entwickelt, und als das Studio beschloss, seinen Superheldenfilm nicht weiterzuverfolgen, wollte er ihn zurück." Das sei für ihn nachvollziehbar gewesen. Dennoch habe ihn die Welt des Films schon damals besonders gereizt. Vor allem bestimmte Bilder seien ihm bis heute im Gedächtnis geblieben, darunter seine eigenen Vorstellungen davon, wie er das Trojanische Pferd inszeniert hätte. In Wolfgangs Film waren unter anderem Brad Pitt (62), Eric Bana (58) und Orlando Bloom (49) zu sehen. Sean Bean (67) spielte Odysseus, dessen Rolle in Christophers "Die Odyssee" nun Matt Damon (56) übernimmt.

Noch bevor Steven seinen Vorschlag für eine Verfilmung der "Ilias" machte, hatte er Christopher bei einer Sondervorführung von "Die Odyssee" überrascht. Ohne vorherige Ankündigung erschien der Regisseur bei der Veranstaltung, zu der rund 600 Mitglieder verschiedener Branchenverbände und stimmberechtigte Filmkritiker und Filmschaffende eingeladen waren. Die beiden Filmemacher wurden dort mit stehenden Ovationen empfangen. Nach der Vorführung im IMAX-Format zeigte sich Steven begeistert von Christophers neuem Werk. Besonders lobte er die Leistung von Matt Damon, der in dem Film den griechischen Helden Odysseus verkörpert. Inhaltlich erzählt "Die Odyssee" von dessen langer und beschwerlicher Heimreise nach dem Ende des Trojanischen Krieges. Die von Steven vorgeschlagene "Ilias" setzt dagegen zeitlich früher an und schildert einen Abschnitt des Krieges um Troja. Eine Verfilmung würde somit die Ereignisse behandeln, die der Handlung von "Die Odyssee" vorausgehen.

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Getty Images Christopher Nolan und Steven Spielberg bei einer Sondervorführung von "The Odyssey" in Los Angeles

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Getty Images Christopher Nolan und Steven Spielberg sprechen bei einer Sondervorführung von "The Odyssey" in Los Angeles miteinander

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