Für Christopher Nolan (56) wurde eine Filmvorführung zu einem ganz besonderen Erlebnis. Bei einem Sonderscreening seines neuen Films "The Odyssey", zu dem Universal Pictures geladen hatte, tauchte plötzlich Steven Spielberg (79) auf – völlig unangekündigt. Steven hatte sich das bildgewaltige Epos vorab im IMAX-Format angesehen, wie Female First berichtet. Sein Urteil fiel entsprechend euphorisch aus: "ein Showstopper". Nach der Vorführung beantworteten die beiden Hollywoodgrößen gemeinsam Fragen aus dem Publikum. Rund 600 Mitglieder von Branchenverbänden sowie Stimmberechtigte verschiedener Filmpreise waren vor Ort und empfingen das Duo mit Standing Ovations. Doch nicht nur der Film als Ganzes hatte es dem Starregisseur angetan. Auch von Hauptdarsteller Matt Damon (56) zeigte sich Steven schwer beeindruckt. Der Schauspieler verkörpert in Christophers Adaption von Homers antikem Gedicht den Helden Odysseus. Dessen Heimreise nach dem Trojanischen Krieg steht im Mittelpunkt der Handlung. "Das ist eines der großartigsten Dinge, die Matt je als Schauspieler gemacht hat", schwärmte Steven.

Christopher erzählte daraufhin, dass ihm Matt für die Hauptrolle sofort in den Sinn gekommen sei. Die beiden hatten bereits bei "Interstellar" und "Oppenheimer" zusammengearbeitet. Dort war der Hollywoodstar allerdings jeweils nur in vergleichsweise kleinen Rollen zu sehen. "Aus meiner eigenen Erfahrung am Set weiß ich also, wie unglaublich er als Schauspieler ist und wie großartig es ist, mit ihm zu arbeiten", erklärte der Filmemacher. Zudem beschrieb er Matt als kreative Kraft. Der Schauspieler habe nicht nur seine eigene Figur, sondern stets die gesamte Erzählung im Blick. Nolan zeigte sich zudem sichtlich gerührt von den lobenden Worten seines Kollegen. Für ihn hatte der gemeinsame Auftritt eine große persönliche Bedeutung. Zwar kennt er Steven schon seit vielen Jahren, doch bereits als Junge verehrte er dessen Filme. Dass er eines Tages von seinem Vorbild zu einem eigenen Werk befragt werden würde, hatte er nach eigener Aussage nie erwartet.

"Ich muss kurz innehalten, denn ich kenne dich schon lange, aber ich habe noch nie eine Fragerunde mit dir gemacht", gestand er. "Als ich ein jüngerer Mann und ein lieber Junge war, der deine Filme schaute, hätte ich mir diesen Moment, in dem du Fragen zu meinem Film stellst, wohl nie wirklich ausgemalt." Eine besondere Verbindung zwischen den beiden Regisseuren ist ausgerechnet Matt Damon: Während Christopher ihn in "Interstellar" und "Oppenheimer" vor die Kamera holte, besetzte Steven ihn bereits 1998 in einer zentralen Rolle in seinem Kriegsdrama "Der Soldat James Ryan". Nun übernimmt der Schauspieler erstmals eine Hauptrolle in einem Werk von Christopher. Was ihn für diese Aufgabe auszeichnet, brachte der Regisseur bei der Fragerunde auf den Punkt: "Er hat diese Fähigkeit, eine Geschichte zu öffnen und uns auf empathischer Ebene auf eine Reise mitzunehmen; das ist unglaublich kraftvoll."

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Getty Images Christopher Nolan und Steven Spielberg bei einer Sondervorführung von "The Odyssey" in Los Angeles

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Getty Images Christopher Nolan und Steven Spielberg sprechen bei einer Sondervorführung von "The Odyssey" in Los Angeles miteinander

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"