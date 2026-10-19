Bei Promi-BB falsch dargestellt? Das sagt Christian Lell

Kaum ist er aus dem TV-Container raus, muss sich Christian Lell (42) schon der wohl wichtigsten Frage aller Realitystars stellen: Wurde ich eigentlich falsch dargestellt? Bei einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war, bleibt der ehemalige Fußballprofi erst einmal vorsichtig – schlicht, weil er die fertig geschnittenen Folgen von Promi Big Brother bislang gar nicht gesehen hat. Ein endgültiges Urteil will er sich deshalb noch nicht erlauben. Einen ersten Eindruck liefern ihm aber die Reaktionen, die ihn seit seinem Exit erreichen. Rund 80 Prozent der Nachrichten auf seinem privaten Kanal kämen von Menschen, die fassungslos über die Unterschiede zwischen TV-Ausstrahlung und Livestream seien. "Ich habe nicht gesehen, wie alles zusammengeschnitten wurde. Aber ich kann nur anhand der Kommentare und Nachrichten, die ich bekomme, auf meinem privaten Kanal sehen, dass die Gewichtung etwa 20 zu 80 ist. 80 Prozent von Leuten, die völlig schockiert sind, wie das zusammengeschnitten wurde und wie es im Livestream wirklich war", schildert er.

Aufgrund der vielen Rückmeldungen hat Christian Lell bereits eine Vermutung, welches Bild die Sendung von ihm vermittelt haben könnte. Nachholen will er die Sendungen dennoch. "Deshalb habe ich eine Vorahnung, wie ich da dargestellt werden soll. Aber werde ich mir alles anschauen", kündigt er im Promiflash-Interview an. Dem Vorwurf, er sei mit einem durchdachten Plan in den TV-Container eingezogen, erteilt der Sportler eine klare Absage. Zwischen Tipps von außen und einer echten Taktik unterscheidet er dabei genau: "Ein Briefing und eine Strategie sind meiner Meinung nach auch noch mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Natürlich gab es viele, die mir im Vorfeld ihre Einschätzung gesagt haben, auf was man achten soll bei so einem Format", räumt er ein. Und dann wird er deutlich: "Jeder würde dir raten: Komm gut an und sag nicht deine Meinung, wenn du weit kommen willst in so einem Format. Und wie man sieht: Ich habe überall meine Meinung gesagt. Es gab einfach keine Strategie. Die Strategie war einfach, meine Meinung zu vertreten. Und nicht mehr und nicht weniger habe ich gemacht."

Gereicht hat es trotz fehlendem Masterplan immerhin bis ins Halbfinale – dort zogen die Zuschauer dann allerdings den Stecker und wählten den Realitystar aus der Show. Vor dem Finaleinzug war also Schluss, dennoch gehörte Christian zu den Kandidaten, die sich besonders lange im Container halten konnten. Auch Eric Sindermann (38) hatte sich schon kurz vor dem Rauswurf äußerst zufrieden mit dem Abschneiden von Christian gezeigt. Am Rande von Fame Fighting 4 wertete Eric den langen Verbleib als persönlichen Erfolg und betonte, wie stolz er darauf sei, Christian zurück ins Rampenlicht gebracht zu haben.

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Imago Christian Lell beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Imago Eric Sindermann und Christian Lell beim Promibox-Event Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena im Juni 2026