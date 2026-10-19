Christian Lell: Eric Sindermann ist nicht sein Manager

Christian Lell (42) räumt nach seinem Aus bei Promi Big Brother mit einem Missverständnis auf: Der ehemalige Fußballprofi stellte jetzt klar, dass Eric Sindermann (38) weder sein Manager noch sein Mentor sei. In einem Pressecall, bei dem auch Promiflash anwesend war, erklärte Christian, wie sein Verhältnis zu dem Realitystar tatsächlich aussieht. Demnach habe Eric ihn vor rund einem halben Jahr für die Teilnahme an der beliebten TV-Show vermittelt und damit überhaupt erst den Anstoß für seine Realitykarriere gegeben. Eine darüber hinausgehende Zusammenarbeit gebe es zwischen den beiden allerdings nicht. Christian betonte, dass es sich bei der Vermittlung ausschließlich um eine geschäftliche Angelegenheit gehandelt habe. Damit widerspricht der Ex-Fußballer der bisherigen Darstellung, wonach Eric als sein Manager oder enger Berater fungiere.

Dass Eric frühzeitig sein Potenzial für das Reality-TV erkannt habe, möchte Christian ihm allerdings durchaus zugutehalten. "Der Eric hatte mich zu 'Promi Big Brother' vermittelt. Ich hatte eine Realitykarriere gar nicht auf dem Schirm, das muss ich ihm auch lassen. Da hat er was gesehen vor einem guten halben Jahr, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe", erklärte der ehemalige Sportler im Gespräch mit Promiflash. Dennoch machte er deutlich, dass die Zusammenarbeit damit bereits beendet gewesen sei. "Das ist ein Geschäftsfall, da hat er eine Vermittlung hergestellt, und das war's. Aber er ist weder ein Mentor für mich, noch... also das war ein reines Geschäftsthema." Dass er sich vor seinem Einzug in den Container mit Eric ausgetauscht habe, bestritt Christian hingegen nicht. "Natürlich tauscht man sich mit Menschen aus, die das Format schon mal durchgemacht haben – einfach, um zu erfahren, was die sagen", schilderte er. Daraus lasse sich seiner Meinung nach jedoch keine feste Berater- oder Managerrolle ableiten.

Eric hatte sich im Zusammenhang mit Christians Teilnahme an "Promi Big Brother" zuvor öffentlich als dessen Manager beziehungsweise Realityberater präsentiert. Dabei verriet der Designer auch, welche Tipps er dem ehemaligen Fußballprofi vor dessen Einzug mitgegeben habe. Seiner Ansicht nach sollte Christian nicht versuchen, sich bei den Zuschauern durch eine künstlich sympathische Rolle beliebt zu machen. Stattdessen habe er ihm geraten, sich möglichst authentisch zu zeigen und dabei auch seine egoistischen Seiten nicht zu verstecken. Eric hielt eine ehrliche Selbstdarstellung für erfolgversprechender als den Versuch, den Zuschauern eine aufgesetzte Persönlichkeit vorzuspielen. Tatsächlich sorgte Christian während seiner Zeit im Container immer wieder für Diskussionen und polarisierte mit seinem Auftreten. Bis ins Finale schaffte es der frühere Profisportler allerdings nicht: Einen Tag vor der großen Entscheidung musste er "Promi Big Brother" verlassen.

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Imago Eric Sindermann und Christian Lell beim Promibox-Event Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena im Juni 2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Imago Eric Sindermann bei Fame Fighting 4 in der Grugahalle in Essen am 17.10.2026