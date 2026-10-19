Christian Lells Manager riet ihm zur Egoshow bei Promi-BB

Christian Lell (42) polarisierte bei Promi Big Brother bis zuletzt – und das offenbar ganz bewusst. Sein Manager Eric Sindermann (38) verriet Promiflash nun, welchen Rat er dem Sportler, der einen Tag vor dem Finale ausschied, mit auf den Weg gegeben hatte: Statt sich als Sympathieträger zu inszenieren, sollte sich der Sportler lieber unbefangen und unschön zeigen. "Du bist auch im wahren Leben Egomane. Du bist jemand, der nur an seinen eigenen Arsch denkt. Bitte zeige das auch", habe Eric seinem reality-unerfahrenen Schützling geraten. Doch damit wollte er Christian keineswegs in die Pfanne hauen: Der 38-Jährige ist überzeugt, dass eine ehrliche Selbstdarstellung im Fernsehen mehr bringt als eine aufgesetzte Rolle.

Besonders ein Verhalten geht dem Designer, der mit dem Modelabel Dr. Sindsen Erfolge feiert, gehörig gegen den Strich: wenn Menschen vor der Kamera eine komplett andere Version ihrer selbst präsentieren. Er hasse Leute, die privat egozentrisch sind, aber vor der Kamera so tun, als wären sie Mutter Teresa persönlich. Bei seinem Schützling sei das glücklicherweise anders gewesen, denn der Ex-Kicker habe bis zu seinem Ausscheiden sein wahres Gesicht gezeigt. Auf die Vorwürfe, der Sportler sei narzisstisch und manipulativ, reagierte der Manager mit offenen Worten: "Christian ist einfach jemand, der denkt schon sehr, sehr viel an sich. Das muss man schon so sagen." Narzissmus gehöre im Reality-TV schließlich ohnehin zum guten Ton.

Dass die unverstellte Egoshow im Haus keineswegs bei allen gut ankam, zeigte sich im Laufe der Zeit überdeutlich. Vor allem Gedeon Burkhard (57) und Francesca Morgese hatten die Nase voll vom Ex-Kicker und machten aus ihrer Abneigung keinen Hehl. Die beiden hatten im Container zuvor bereits ihren Frust kanalisiert und einen Nominierungsplan geschmiedet. "Ich will das nächste Match für uns entscheiden und Christian direkt nominieren", kündigte Gedeon seine Absichten an. Bei dem Schauspieler, der letztlich kurz nach dem Ex-Kicker die Segel streichen musste, kam hinzu, dass er zuvor selbst in einem Spiel gegen den Sportler den Kürzeren gezogen hatte.

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Imago Eric Sindermann und Christian Lell beim Promibox-Event Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena im Juni 2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother", Oktober 2026

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Imago Eric Sindermann, Juni 2026