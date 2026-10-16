"Promi Big Brother"-Bewohner wollen Christian Lell loswerden

Bei "Promi Big Brother" wird die Stimmung für Christian Lell (42) zunehmend ungemütlich. Gleich zwei seiner Mitstreiter wollen den Ex-Profi-Kicker offenbar unbedingt aus der Show kicken. Gedeon und Francesca schmieden in der Villa bereits Pläne, den 42-Jährigen beim nächsten Mal direkt auf die Abschussliste zu setzen, wie im Promi-BB-Livestream zu sehen ist. Gedeon ärgert sich dabei am meisten darüber, dass er vor Kurzem ein Match gegen Christian verloren hat. Große Chancen räumt er ihm bei einer Abstimmung ohnehin nicht ein: "Der ist weg, sobald er nominiert ist. Der spürt ja schon, dass er nicht unbedingt der Beliebteste ist!", urteilt er über den Sportler. Auch Francesca hat eine klare Vorstellung davon, wie das Vorhaben gelingen könnte. "Wir müssen auf jeden Fall ein Spiel gewinnen und ihn einmal auf die Nomiliste packen!", kündigt sie in der Show an. Ein konkreter Plan gegen den Ex-Kicker steht damit im Raum.

Fürs Erste ist Christian aber gerettet: Dank des Zuschauer-Votings darf er im Garten bleiben, während es für Redo das bittere Aus bedeutet. Der ehemalige Bayern-Star sieht darin einen Vertrauensbeweis der Fans. "Ich glaube, die Zuschauer sehen, wenn Menschen schlecht zu einem sind. Ich fühle so einen energetischen Release, als wenn der Teufel da drüben gewesen war", erklärt er in der Sendung. Mit dieser drastischen Einordnung steht er allerdings nicht unwidersprochen da. Nadja hält dagegen: "Redo? Nee, finde ich gar nicht!" Später schlägt Christian an der Feuerwache im Gespräch mit Gia ganz neue Töne an und packt ehrlich über seine damalige Drogenabhängigkeit aus. Auf die Frage, wie er reagieren würde, wenn er erneut mit Drogen in Berührung käme, antwortet er: "Ich schließe nichts aus. Aber im Moment erfüllt mich mein Leben so sehr, dass der Down, wenn man da wieder reingeht, für mich nicht im Verhältnis steht. Weil ich da Tage verliere und dafür war der Schmerz auch zu groß, da rauszukommen."

Den Auslöser für seine Suchterkrankung benennt Christian im Container ebenfalls. Seine Schwester starb im Alter von nur 27 Jahren – ein Verlust, der ihn aus der Bahn warf. "Das war der Anfang der Drogen!", schildert er. Eine schwere Last ist für ihn zudem das abgebrochene Verhältnis zu seinem Vater. Die beiden haben keinerlei Kontakt mehr, und der Ex-Kicker weiß laut eigenen Angaben nicht einmal, ob sein Vater überhaupt noch auf dieser Welt ist. Ganz weggeschoben hat Christian das Ganze aber trotzdem nicht: Einer Aussprache würde er sich nicht komplett verschließen, auch wenn er große Angst davor hat, erneut bitter enttäuscht zu werden. "Ich würde schon auf ihn zugehen, habe aber Angst, zurückgewiesen zu werden", gibt er bei "Promi Big Brother" zu. Während die Mitbewohner über Nominierungen und Taktik sprechen, gewährt der Exfußballer damit einen ungewöhnlich persönlichen Einblick in sein Leben abseits des Fußballplatzes.

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Joyn Christian Lell am Lagerfeuer von "Promi Big Brother"

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Joyn Francesca Morgese und Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026