Damian Hardung warnt vor Zwang zur Selbstoptimierung

Gesund, fit, produktiv – und am besten rund um die Uhr optimiert: Damian Hardung (28) findet deutliche Worte für den Druck, dem sich viele Menschen heute aussetzen. Anlässlich seines neuen Films "Corpus Delicti" sprach der Schauspieler im Interview mit Kurier über den Trend zur Selbstoptimierung. Gesundheit sei ihm wichtig, sollte aber nicht dazu führen, dass sich im Leben alles nur noch um ein möglichst langes und leistungsfähiges Leben dreht. Smartwatches, Smartringe und Gesundheits-Apps lehnt der Maxton Hall-Star nicht grundsätzlich ab. Entscheidend sei für ihn, ob sie den Menschen helfen oder ob schlechte Messwerte zusätzlichen Druck auslösen. Wie weit der Optimierungstrend inzwischen reicht, zeigt er an einem konkreten Beispiel: Zeitweise war das Medikament Ozempic für seinen eigentlichen medizinischen Einsatz kaum noch verfügbar.

Er selbst verlasse sich lieber auf sein Körpergefühl als auf Statistiken, erklärt der Schauspieler. Beim Laufen interessiere ihn die durchschnittliche Geschwindigkeit herzlich wenig – viel wichtiger sei ihm, seine persönlichen körperlichen und mentalen Grenzen auszuloten. Auch auf Genuss möchte Damian nicht verzichten. Eine Mahlzeit müsse nicht ausschließlich danach bewertet werden, wie gesund sie ist, sondern dürfe im jeweiligen Moment einfach schmecken und sich richtig anfühlen. Genau darum kreist auch "Corpus Delicti", die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Juli Zeh: In einem totalitären Zukunftsstaat verspricht die sogenannte Methode durch lückenlose Datenerfassung maximale Gesundheit und Sicherheit – auf Kosten der Freiheit. Damian spielt darin Moritz Holl, der an dem vermeintlich unfehlbaren System zweifelt und sich nach einer Mordbeschuldigung mit angeblich eindeutigen DNA-Beweisen konfrontiert sieht.

Trotz seines weltweiten Erfolgs als James Beaufort in "Maxton Hall" hält Damian Hardung weiterhin an seinem Medizinstudium an der Universität zu Köln fest. Den nahezu freien Zugang zu Bildung in Deutschland empfindet er als Privileg. Im vergangenen Jahr legte der Schauspieler sein zweites Staatsexamen ab. Anschließend arbeitete er vier Monate in einem Krankenhaus im Kölner Stadtteil Porz, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Ganz unbemerkt blieb der Serienstar dort allerdings nicht: Selbst im Klinikalltag wurde er gelegentlich von Patienten erkannt, wie er im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger verriet. Wegen seines vollen Drehkalenders braucht Damian für das Studium inzwischen länger als seine ehemaligen Kommilitonen. Dennoch sieht er die Schauspielerei nicht zwangsläufig als endgültigen Lebensweg. Auf die Frage, ob er seine erfolgreiche Karriere eines Tages aufgeben und in Vollzeit als Arzt arbeiten könnte, reagiert er im Kurier-Interview ohne Zögern. Diese Möglichkeit kommt für ihn durchaus infrage.

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Imago Damian Hardung 2026

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Getty Images Damian Hardung bei den 83. Filmfestspiele von Venedig 2026

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Prime Video/Stephan Rabold Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung, "Maxton Hall" Staffel drei