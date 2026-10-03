Neben "Maxton Hall": Damian Hardung arbeitet im Krankenhaus

Damian Hardung (28) begeistert als James Beaufort in der Erfolgsserie Maxton Hall ein Millionenpublikum – gleichzeitig verfolgt der Schauspieler noch einen ganz anderen Karriereweg. Neben seinen Dreharbeiten studiert er weiterhin Medizin an der Universität zu Köln. Im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger verriet Damian, dass er im vergangenen Jahr sein zweites Staatsexamen abgelegt hat. Anschließend arbeitete er vier Monate in einem Krankenhaus im Kölner Stadtteil Porz und sammelte dort praktische Erfahrungen. Dass sich sein Abschluss wegen des vollen Drehkalenders verzögert, nimmt der gebürtige Kölner in Kauf. "Ich brauche definitiv länger für das Studium. Meine Freunde, mit denen ich angefangen habe, sind mittlerweile alle fertig", räumte er ein. Auch im Klinikalltag wurde Damian gelegentlich von Patienten erkannt – gestört habe ihn das allerdings nicht.

Im Gegenteil: Damian empfand solche Begegnungen sogar als bereichernd. "Es ist immer ein schöner Moment, weil die Arzt-Patienten-Beziehung eine besondere und meistens sehr vulnerable ist", erklärte er. Einige Patienten hätten durch seine Schauspielkarriere bereits ein Bild von ihm gehabt und ihm deshalb schneller Vertrautheit entgegengebracht – was im Klinikalltag häufig sogar hilfreich gewesen sei. "Wenn ich jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte, habe ich das als Riesenprivileg empfunden", blickte Damian auf diese Momente zurück. Auch von seinen Kollegen in Porz schwärmte er und betonte, während seiner Zeit dort viel gelernt zu haben. Angehenden PJlern mit Interesse an Innerer Medizin empfiehlt er die Klinik sogar ausdrücklich. Neben Studium und Krankenhaus bleibt die Schauspielerei präsent: Seit dem 1. Oktober ist Damian in "Corpus Delicti" als Moritz Holl neben Hannah Herzsprung (45) zu sehen.

Einem internationalen Publikum wurde Damian vor allem durch seine Rolle als Millionärserbe James Beaufort in "Maxton Hall" bekannt. Zuvor stand der Schauspieler bereits für Produktionen wie Club der roten Bänder und How to Sell Drugs Online (Fast) vor der Kamera. In der erfolgreichen Romanverfilmung spielt er an der Seite von Harriet Herbig-Matten (23), die als Ruby Bell die große Liebe seiner Figur verkörpert. Inzwischen steuert die Geschichte der beiden allerdings auf ihr Ende zu: Die dritte und zugleich letzte Staffel startet am 9. Dezember 2026 bei Prime Video. Die neuen Folgen setzen direkt nach den dramatischen Ereignissen der zweiten Staffel an und erzählen die Liebesgeschichte von Ruby und James ein letztes Mal weiter, bevor sich die Fans endgültig von den beiden und der Welt von "Maxton Hall" verabschieden müssen.

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Imago Damian Hardung 2026

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Getty Images Damian Hardung bei den 83. Filmfestspiele von Venedig 2026

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Instagram / harriet.herbigmatten Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung, Schauspieler der Serie "Maxton Hall"

Wie findet ihr es, dass Damian Hardung neben "Maxton Hall" noch Medizin studiert? Richtig beeindruckend – zwischen Set und Hörsaal so dranzubleiben, ist echt eine Leistung. Ganz schön viel auf einmal! Ich hoffe, er gönnt sich trotz vollem Kalender genug Pausen. Ergebnis anzeigen