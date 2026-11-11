"Maxton Hall" Staffel 3 zeigt ersten Trailer voller Drama

Fans von "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" müssen jetzt ganz stark sein! Der erste lange Trailer zur dritten Staffel ist veröffentlicht worden, und er stimmt die Zuschauer auf ein hochemotionales Ende ein. Die neuen Folgen sind nämlich gleichzeitig die letzten der erfolgreichen Serie. Harriet Herbig-Matten (23) und Damian Hardung (28) schlüpfen darin ein letztes Mal in die Rollen von Ruby Bell und James Beaufort. Für das Liebespaar wird es noch einmal richtig ernst, denn die Beziehung der beiden muss eine weitere schwere Belastungsprobe überstehen. Lange warten müssen die Zuschauer nicht mehr. Am 9. Dezember 2026 starten die ersten beiden der insgesamt sechs neuen Episoden bei Amazon Prime Video. Danach gibt es jede Woche zwei weitere Folgen, bis am 23. Dezember das große Finale online geht. Das Drama ist damit pünktlich zu den Feiertagen abgeschlossen.

Für den neuen Ärger sorgt ein brisantes Foto. Es zeigt Ruby in einem intimen Moment mit ihrem Lehrer Graham Sutton und ist bei der Schulleitung gelandet. Die Konsequenzen könnten heftig ausfallen: Sowohl Ruby als auch Graham droht deswegen der Verweis von der Schule bzw. eine Kündigung. Für die ehrgeizige Schülerin steht damit plötzlich alles auf dem Spiel, wofür sie so hart gearbeitet hat. Ihr großer Traum, in Oxford zu studieren, rückt in weite Ferne. Doch nicht nur Ruby muss einen herben Schlag verkraften. James geht es nicht besser, denn er geht offenbar beim Erbe seiner verstorbenen Mutter leer aus. Wie sich zeigt, hat sie in ihrem Testament ihren gesamten Besitz ihrem Ehemann Mortimer vermacht, also James' Vater. Der Trailer lässt erahnen, dass Ruby und James auf dem Weg zu einer gemeinsamen Zukunft noch einmal eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchleben müssen. Tränen gibt es dabei reichlich.

Als Vorlage für die Serie dient die Romanreihe von Mona Kasten. Die Handlung der finalen Staffel basiert auf dem dritten Band "Save Us". Seit dem Start der ersten Staffel hat sich "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" zu einem weltweiten Serienhit entwickelt. Die Produktion gilt als das meistgesehene internationale Prime-Video-Original in einer Startwoche. Neben Harriet und Damian kehren auch zahlreiche bekannte Gesichter zurück. So gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit Sonja Weißer als Lydia, Eidin Jalali als Graham und Fedja van Huêt als Mortimer. Außerdem sind Runa Greiner als Ember und Justus Riesner als Alistair wieder mit von der Partie. Mit den sechs neuen Folgen endet die Liebesgeschichte von Ruby und James, rund zwei Jahre nachdem die erste Staffel an den Start gegangen war. Ob es für das Paar am Ende ein Happy End gibt, erfahren die Zuschauer spätestens am 23. Dezember.

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Boris Laewen/Prime Video Harriet Herbig-Matten in der dritten Staffel von "Maxton Hall"

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Prime Video/Stephan Rabold Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung, "Maxton Hall" Staffel drei

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