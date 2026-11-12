Damian Hardung zeigt sich bald von seiner düsteren Seite

Damian Hardung (28) zeigt sich in seinem nächsten Film von einer ganz neuen Seite. Der "Maxton Hall"-Star wurde für den Crime-Thriller "Human Remains" besetzt und übernimmt darin die Rolle des Colin. Die Figur wirkt anziehend, fällt aber kaum auf. Die Handlung spielt in einer ruhigen englischen Kleinstadt. Wie Deadline berichtet, schleicht sich Colin in das Leben einsamer und vergessener Menschen ein. Gleichzeitig hat die Polizeianalystin Annabel einen schlimmen Verdacht, nachdem sie auf ein verstörendes Muster gestoßen ist: Immer mehr Menschen sterben allein, manche Leichen werden erst nach Wochen gefunden. Außerdem gibt es von Monat zu Monat mehr Fälle. Ihre Kollegen halten die Todesfälle zwar für tragisch, aber für natürlich. Annabel ist dagegen überzeugt, dass ein Serienkiller dahintersteckt. Dabei gerät sie selbst in Gefahr, denn sie fürchtet, dass der Täter sie schon als nächstes Opfer ausgesucht hat. Gespielt wird Annabel von der "Game of Thrones"-Darstellerin Charlotte Hope.

Die Dreharbeiten sollen im Februar 2027 beginnen. Drehorte sind die Grafschaft Kent und die Gegend rund um London. Die Firma Blue Fox Entertainment stellt das Filmprojekt derzeit auf dem American Film Market vor, um internationale Käufer dafür zu gewinnen. Regie führt William Nunez. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Elizabeth Haynes, der von wahren Begebenheiten inspiriert ist. Das Drehbuch schrieb Nunez zusammen mit der Autorin, die früher selbst als Polizeianalystin gearbeitet hat. Von seiner Besetzung ist der Regisseur begeistert: "Charlotte Hope verleiht Annabel außergewöhnliche Tiefe, Verletzlichkeit und Entschlossenheit, während Damian Hardung die seltene Fähigkeit besitzt, gleichzeitig charismatisch und rätselhaft zu wirken, was ihn zum perfekten Colin macht", sagte er gegenüber Deadline. Für die weiteren Rollen läuft das Casting noch.

Mit dem geheimnisvollen Colin spielt Damian eine Figur, die mit seinen bisherigen Rollen nur wenig gemeinsam hat. In der Young-Adult-Romanze "Into the Deep Blue" beispielsweise übernimmt der deutsche Schauspieler eine eher liebevolle Hauptrolle. An seiner Seite steht dort "Ginny & Georgia"-Star Sara Waisglass vor der Kamera. Die Dreharbeiten für den Liebesfilm fanden in Kanada statt und sind bereits abgeschlossen. Auch seine Filmpartnerin in "Human Remains" hat schon Erfahrung mit großen Produktionen: Charlotte Hope wurde unter anderem durch "Game of Thrones" bekannt. In dem neuen Projekt stehen ihre Figur Annabel und Damians Colin im Mittelpunkt eines gefährlichen Katz-und-Maus-Spiels. Wie die Geschichte für die beiden ausgeht, werden die Zuschauer erst nach dem Drehstart im kommenden Jahr erfahren.

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Getty Images Damian Hardung bei den 83. Filmfestspiele von Venedig 2026

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Boris Laewen/Prime Video Szene aus der dritten Staffel von "Maxton Hall"

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