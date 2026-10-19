Dana Diekmeier hofft auf neue Therapie für Tochter Delani

Dana Diekmeier bangt weiter um die Gesundheit ihrer Tochter Delani. In ihrer Instagram-Story meldete sich die vierfache Mutter nun aus einem Krankenhauszimmer und teilte ein Update zum aktuellen Stand der Behandlung. Bei Delani wurde demnach eine CT-gesteuerte Biopsie der Lunge durchgeführt. Die Ärzte entnahmen dabei Gewebe aus einer Metastase. Der Eingriff soll Aufschluss darüber geben, ob eine neue Therapie bei dem Mädchen anschlagen könnte – und ob sich der Familie damit ein weiterer Behandlungsweg eröffnet. Gewissheit gibt es allerdings noch nicht. Bis das Ergebnis vorliegt, braucht die Familie Geduld. Laut Dana soll es ungefähr eine Woche dauern, ehe der Befund da ist und mehr Klarheit über die nächsten medizinischen Möglichkeiten herrscht.

Was mit dem entnommenen Gewebe passiert, erklärte Dana ihren Followern ganz genau. "Das Gewebe wird im Labor genau untersucht, um herauszufinden, ob eine neue Therapie bei ihr anschlagen könnte und ob wir damit einen neuen Weg für Delani gehen können", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Die Ergebnisse sollen also Aufschluss darüber geben, welche Behandlungschancen sich für ihre Tochter noch ergeben. Bis die Laborergebnisse vorliegen, bleibt der Familie nur das Warten – ein Zustand, den Dana mit klaren Worten beschrieb: "Jetzt heißt es für uns warten – ungefähr eine Woche auf den pathologischen Befund." Ein konkretes Ergebnis gibt es bislang also noch nicht, dafür jede Menge Daumendrücken aus der Community.

Dass Dana ihre Gefühle dabei nicht hinter einer perfekten Fassade versteckt, ist nichts Neues. Die verheiratete Mutter von vier Kindern machte in ihrem Update deutlich, wie viel für die Familie gerade an diesem einen Befund hängt. "Wir hoffen so sehr, dass sich dadurch eine neue Möglichkeit für sie ergibt", schrieb sie bei Instagram. Das Warten auf die Laborergebnisse ist für sie und ihre Angehörigen eng mit der Hoffnung auf eine neue Behandlungsoption verbunden. Ihr Update beendete die Ehefrau von Dennis Diekmeier (36) mit einer Botschaft, die ihre Gefühlslage zusammenfasst: "Jetzt heißt es: warten, hoffen und ganz fest daran glauben." Dana und ihr Mann sind Eltern von insgesamt vier Kindern, Delani ist eine ihrer Töchter. In den vergangenen Monaten hielt Dana ihre Community auf Instagram immer wieder über den Gesundheitszustand ihrer Tochter auf dem Laufenden.

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Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier, Frau von Ex-Fußballer Dennis Diekmeier

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Imago Dennis Diekmeier mit Tochter Delani und Ehefrau Dana im August 2018

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