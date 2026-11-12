Krebstherapie von Dana Diekmeiers Tochter schlägt nicht an

Dana Diekmeier und ihre Tochter Delani müssen einen erneuten Rückschlag verkraften: Die erhoffte neue Krebstherapie kann bei der Teenagerin vorerst nicht zum Einsatz kommen. Wie Dana nun gegenüber Bild erklärte, reagierte das Gewebe, das aus einer Metastase in Delanis Lunge entnommen worden war, im Labor nur zu einem Drittel auf das getestete Medikament. Da die Erfolgsaussichten damit zu gering sind, entschieden sich die behandelnden Ärzte gegen die aufwendige Behandlung. Hinzu kämen starke Nebenwirkungen und ein längerer Krankenhausaufenthalt. Für Delani, die Tochter von Dana und Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier (37), war diese Nachricht nach der belastenden Biopsie und dem langen Warten zunächst eine Enttäuschung. "Sie war natürlich enttäuscht. Weil man immer viel Hoffnung reinsteckt, dass es irgendwas gibt, das es besser macht. Aber sie ist trotzdem positiv gestimmt und genießt das Leben", betonte ihre Mutter. Aktuell gehe es ihrer Tochter sehr gut.

Vollständig ausgeschlossen ist die spezielle Behandlung jedoch noch nicht. "Es hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Diese Lungenbiopsie war natürlich auch wieder mit Krankenhaus verbunden und das ganze Warten und Hoffen war natürlich auch wieder sehr nervenaufreibend und dann kriegst du wieder die Info, dass es nicht so funktioniert", berichtete Dana gegenüber der Zeitung. Gleichzeitig machte sie Hoffnung: "Es ist aber noch nicht ganz abgeschlossen. Vielleicht machen wir das noch in einer anderen Form im Januar. Jetzt schließen wir das Jahr erst mal ohne Krankenhaus ab." Aktuell verbringen Mutter und Tochter zwei gemeinsame Tage in ihrer früheren Heimat Hamburg. Dort nutzen sie die Zeit zum Shoppen, besuchten die Dinnershow von Cornelia Poletto (55) und trafen Danas langjährige Freundinnen Sabia Boulahrouz (48) und Rhea Harder (50). Delani sei fit und gut gelaunt und habe bereits einige Pläne für die nächste Zeit: Im Dezember steht zudem ihr Geburtstag an, zum Weihnachtsshopping soll es nach London gehen und im Januar möchte sie bei einem großen Reitturnier in Leipzig antreten.

Anfang 2025 hatten Ärzte bei Delani einen aggressiven Tumor an der Nebenniere festgestellt, der anschließend operativ entfernt wurde. Wenig später folgte jedoch die nächste Hiobsbotschaft: In beiden Lungenflügeln der Schülerin wurden Metastasen entdeckt. Bei einer CT-gesteuerten Lungenbiopsie wurde ihr deshalb zuletzt Gewebe aus einer dieser Metastasen entnommen. Mithilfe der Untersuchung sollte geklärt werden, ob das neue Medikament bei ihr Wirkung zeigen und damit eine weitere Behandlungsmöglichkeit eröffnen könnte. Die Therapie befindet sich allerdings noch in einem derart frühen Forschungsstadium, dass bislang keine näheren Einzelheiten dazu öffentlich gemacht werden dürfen. Dana und Dennis haben insgesamt vier Kinder. Gerade in dieser schwierigen Zeit steht Dana ihrer Tochter eng zur Seite. Dass es Delani derzeit gut geht, möchte ihre Mutter ganz bewusst nutzen, um möglichst viele schöne Momente mit ihr zu verbringen.

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Imago Dana Diekmeier mit ihrer Tochter Delani bei der Premiere der Cornelia Poletto Palazzo Dinnershow, November 2026

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Getty Images Dana und Dennis Diekmeier bei der Gala Christmas Shopping Night im Alsterhaus

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