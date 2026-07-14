Metastasen: Sorge um Dennis Diekmeiers Tochter wächst

Tiefe Sorge um Delani Diekmeier: Die Tochter von Ex-Fußballprofi Dennis Diekmeier (36) und Influencerin Dana Diekmeier kämpft weiter gegen ihre schwere Krebserkrankung. Auf Instagram schildert Dana jetzt in einem ausführlichen Post, dass sich bei der 15-Jährigen neue Metastasen gebildet haben und bereits vorhandene Herde wachsen. Die Familie pendelt dafür regelmäßig nach Frankfurt zu Kontrollterminen im Krankenhaus, wo Delani engmaschig untersucht wird. Obwohl sich die Erkrankung weiter ausbreitet, betont die Mutter, dass es ihrer Tochter aktuell den Umständen entsprechend gut geht und sie ihren Alltag genießen kann. Mit ihrem ehrlichen Update richtet sich Dana erneut an die vielen Menschen, die Delani seit Monaten digital begleiten und unterstützen.

In ihrem aktuellen Beitrag erklärt Dana: "Leider gibt es derzeit nur sehr wenige Behandlungsmöglichkeiten, die bei ihrer Erkrankung wirksam sind. Die Metastasen lassen sich aktuell nicht so kontrollieren, wie wir es uns wünschen. Sie werden leider größer und es kommen weitere dazu." Dazu schreibt die Influencerin weiter: "Diese Entwicklung ist schwer zu akzeptieren und schmerzt uns sehr. Trotzdem geht es Delani im Moment gut – und genau darauf richten wir unseren Blick." Alle ein bis zwei Wochen muss Delani nach Frankfurt zur Blutabnahme und zu Kontrolluntersuchungen, um den Verlauf der Erkrankung im Blick zu behalten. Dana bedankt sich in ihrem Post zudem für die große Anteilnahme und Unterstützung, die die Familie erreicht.

Delani ist das älteste von vier Kindern des inzwischen getrennten Paares. Anfang 2025 war bei der Schülerin ein Tumor an der Nebenniere entdeckt und operativ entfernt worden, kurz darauf fanden Ärzte Metastasen in beiden Lungenflügeln. Während Dana und Dennis nach 16 Jahren Ehe getrennte Wege gehen und es zwischenzeitlich auch öffentlich Streit und Vorwürfe gab, ziehen sie bei der Unterstützung ihrer Tochter weiterhin an einem Strang. Schon vor einigen Wochen hatte Dana ihre Tochter auf eine Party-Kreuzfahrt begleitet, um ihr trotz der Diagnose unbeschwerte Momente zu schenken. Auch jetzt versucht die Familie, jeden gemeinsamen Tag bewusst zu erleben und Delani so viel Normalität wie möglich zu geben.

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Imago Dennis Diekmeier mit Tochter Delani und Ehefrau Dana im August 2018

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Getty Images Dana und Dennis Diekmeier bei der Gala Christmas Shopping Night im Alsterhaus

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