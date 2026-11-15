Dana Diekmeier verrät ihre Weihnachtspläne nach der Trennung

Für Dana Diekmeier steht in diesem Jahr ein ungewohntes Weihnachtsfest bevor. Erstmals seit der Trennung von Dennis Diekmeier (37) verbringen die beiden die Feiertage nicht mehr als Paar. Ein gemeinsames Familienfest mit ihrem Ex-Partner ist offenbar nicht geplant. Das stellte die vierfache Mutter jetzt bei der Christmas Shopping Night im Hamburger Alsterhaus im Gespräch mit RTL klar: "Aber alle zusammen werden wir auf jeden Fall nicht unter dem Weihnachtsbaum sitzen." Im April hatte Dana öffentlich gemacht, dass ihre Ehe mit dem ehemaligen Bundesligaprofi nach 16 Jahren gescheitert ist. Damit feiern die beiden das Fest der Liebe nun erstmals getrennt voneinander. Wie genau die vier gemeinsamen Kinder die Weihnachtstage zwischen Mama und Papa aufteilen, ist bislang allerdings noch nicht entschieden. Fest steht nur, dass sie einen Teil der Feiertage bei Dana und einen anderen Teil bei Dennis verbringen sollen.

Dass die Weihnachtsplanung bislang noch nicht weit fortgeschritten ist, hat einen ernsten Grund. Lange Zeit stand nicht fest, ob Tochter Delani aufgrund ihrer Krebserkrankung erneut ins Krankenhaus muss. Erst seit Kurzem herrscht für die Familie diesbezüglich Klarheit. "Da wir jetzt erst seit ein paar Tagen wissen, dass wir nicht ins Krankenhaus gehen, fangen wir jetzt erst an zu gucken, was wird gemacht", erzählte Dana. Für sie zählt an den Feiertagen vor allem eines: "Das ist für mich das Wichtigste, dass ich meine Kinder um mich habe." Mit Blick auf die geplante Aufteilung zwischen den beiden Elternteilen erklärte sie: "Im Sinne der Kinder ist es natürlich so, dann sind sie mal da und mal da." Die neue Situation ist für die Familie ungewohnt, doch Dana zeigt sich entschlossen: "Ich versuche natürlich, für die Kinder da das Beste draus zu machen."

Die vergangenen Monate waren für die Familie herausfordernd und von zahlreichen Veränderungen geprägt, wie Dana berichtet. Bereits bei der Bekanntgabe ihrer Trennung von Dennis machte sie deutlich, dass das Wohl ihrer vier Kinder für sie oberste Priorität hat. Vor dem Fest warten nun aber auch schöne Momente auf die Familie. Delani feiert ihren 16. Geburtstag. Außerdem wollen Mutter und Tochter gemeinsam nach London reisen, um dort Weihnachtsgeschenke zu shoppen. Ihre veränderte Familiensituation fasst Dana so zusammen: "Das Leben bringt uns immer wieder neue Erkenntnisse."

Anzeige Anzeige

Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier mit ihren Kindern, Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023

Anzeige Anzeige