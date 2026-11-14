Nach Krebs-Rückschlag spricht Delani Diekmeier (15) erstmals

Delani Diekmeier musste einen weiteren Rückschlag im Kampf gegen den Krebs hinnehmen und spricht nun zum ersten Mal selbst über ihre Erkrankung. Die Tochter des ehemaligen HSV-Profis Dennis Diekmeier (37) und der Influencerin Dana Diekmeier war gemeinsam mit ihrer Mutter in ihrer alten Heimat Hamburg unterwegs. Dort sprach die Fünfzehnjährige mit Bild über ihr Leben mit dem Krebs. Auch der jüngste Therapieversuch hat nicht den erhofften Erfolg gebracht. Trotzdem möchte Delani sich so viel Normalität wie möglich bewahren. "Man muss sich nicht einschließen. Es wird nichts besser, wenn du nur auf dem Sofa liegst und weinst. Es ändert nichts an der Tatsache", erklärte sie. Gerade hat sie eine Pause von Arztterminen, Klinikaufenthalten und Behandlungen. Dabei denkt Delani aber nicht nur an sich selbst: Im Dezember will sie bei einer Charity-Aktion für Obdachlose in Hamburg kellnern.

Vorher gönnten sich Mutter und Tochter einige unbeschwerte Stunden zu zweit. Gemeinsam besuchten sie ein Shopping-Event im Hamburger Alsterhaus und hielten Ausschau nach passenden Weihnachtsgeschenken. Die geplante Hilfe für Obdachlose liegt Delani besonders am Herzen. Wie Dana verriet, kam ihre Tochter ganz von selbst auf sie zu und fragte, ob sie ihre Mutter zu der Aktion begleiten dürfe. Die Influencerin ist sichtlich gerührt. "Sie will anderen helfen. Ich bin sehr stolz auf sie", sagte sie. Für die kommenden Wochen kann die Familie zudem etwas verlässlicher planen. In diesem Jahr ist nämlich keine weitere Therapie mehr vorgesehen. Ob im Januar eine neue Behandlung beginnt und wie diese aussehen könnte, ist noch offen. Erst einmal wird gefeiert: Am 18. Dezember wird Delani 16 Jahre alt, und dafür plant die Familie eine große Geburtstagsparty.

Anfang 2025 hatten Ärzte einen Tumor an Delanis Nebenniere entdeckt und operativ entfernt. Kurz darauf folgte die nächste belastende Nachricht: In beiden Lungenflügeln wurden Metastasen festgestellt. Delani erhielt daraufhin eine Immuntherapie. Im Juli machte Dana öffentlich, dass die vorhandenen Metastasen weitergewachsen waren. Außerdem hatte sie über neue Herde berichtet und erzählt, dass die Familie regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen nach Frankfurt fährt. Trotz der fortschreitenden Erkrankung konnte Delani ihren Alltag den Umständen entsprechend genießen. Auch die Tage in Hamburg sollen ihr Zeit mit ihrer Mutter und etwas Abstand vom anstrengenden Therapiealltag schenken. Die Stadt ist für Delani dabei kein fremdes Pflaster: Sie hat dort einen Teil ihrer Kindheit verbracht. Früher wohnten die Diekmeiers in Hamburg-Niendorf. Nachdem Dennis 2019 vom HSV zum SV Sandhausen gewechselt war, zog die Familie in die Nähe von Heidelberg.

Anzeige Anzeige

Imago Dana Diekmeier und ihre Tochter Delani Diekmeier bei der Alsterhaus Christmas Shopping Night in Hamburg

Anzeige Anzeige

Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023

Anzeige Anzeige