Jennifer Saro und Alex verraten Details ihres Kennenlernens

Jennifer Saro (30) und Alexander Meyer (35) plaudern aus dem Nähkästchen: Die ehemalige Bachelorette und der Torwart von Borussia Dortmund haben sich im Sommer 2024 über die Promi-Dating-App Raya kennengelernt. Wie das Paar nun gegenüber Bild verriet, war vor allem der Fußballprofi nach den ersten Telefonaten schnell hin und weg – während die Influencerin noch zögerte. "Ich war anfangs noch nicht ganz sicher. Alex hat mich aber mit der Zeit überzeugt", erinnerte sie sich. Um sie persönlich zu sehen, änderte der Fußballprofi sogar seine Urlaubspläne und flog extra nach Berlin. Jennifer ließ er allerdings im Glauben, dass er ohnehin einen Freund in der Hauptstadt besuchen wolle. "Aber eigentlich bin ich wegen Jenny gekommen", gesteht Alex. Zu ihrem ersten Date erschien die Influencerin ganz entspannt im Jogginganzug – und brachte ihren damals vierjährigen Sohn Keksi direkt mit. Statt eines romantischen Treffens zu zweit machten die drei einen zweistündigen Spaziergang durch Berlin.

Für die 30-Jährige war von Beginn an klar, dass ein neuer Partner nicht nur zu ihr, sondern vor allem auch zu Keksi passen muss. Ihr Sohn lebt nämlich mit dem seltenen Angelman-Syndrom. Gegenüber der Boulevardzeitung erklärte sie ihre besondere Vorsicht: "Mein Kind kann nicht sprechen und mir deshalb nicht sagen, wenn irgendwas nicht stimmt. Deshalb muss ich umso genauer hinschauen." Schon beim dritten Treffen stand für Jennifer, Alex und Keksi eine gemeinsame einwöchige Reise an. Für die Influencerin bot der Urlaub zugleich die Gelegenheit, den Umgang des Sportlers mit ihrem Kind intensiv zu beobachten. "Wie geht er mit Keksi um? Hat er wirklich Lust darauf? Wie ist die Verbindung zwischen den beiden?", beschreibt sie ihren damaligen Prüfstein. Alex habe sich Keksi gegenüber vom ersten Moment an herzlich gezeigt. Er habe keine Berührungsängste gehabt und Jennifer immer wieder seine Unterstützung angeboten. So habe sie schnell gemerkt, dass die beiden gut miteinander auskommen.

Im ersten Jahr führten die beiden eine Fernbeziehung zwischen Berlin und Dortmund. Seine freien Tage nutzte Alex regelmäßig für Besuche in der Hauptstadt – und lernte dabei den kompletten Familienalltag kennen. "Ich habe alles mitgemacht: morgens und nachts aufstehen, mich um Keksi kümmern, ihn zur Kita bringen und wieder abholen", berichtete der Sportler im Gespräch mit Bild. Inzwischen übernimmt er feste Aufgaben und begleitet Keksi unter anderem regelmäßig zu dessen Musiktherapie. Auch zwischen den beiden entwickelte sich eine enge Bindung. Das bekam Jennifer zwischenzeitlich bei Keksi sogar in Sachen Beliebtheit zu spüren. "Es gab sogar schon eine Phase, in der Alex beliebter war als ich. Mittlerweile ist Mama aber wieder auf Platz eins", scherzt sie. Jennifer und Alex sind mittlerweile seit rund zwei Jahren ein Paar. Keksi war somit nicht erst später Teil ihrer Beziehung, sondern gehörte bereits beim allerersten Date fest zu ihrer gemeinsamen Liebesgeschichte.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Alex Meyer und Jennifer Saro, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und ihrem Freund Alexander Meyer, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und ihrem Partner Alexander Meyer, Juli 2025