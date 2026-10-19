Jürgen Vogel äußert sich erstmals zum Tod von Luna Jordan

Es dauerte Monate, bis Jürgen Vogel (58) öffentlich Worte fand. Nun hat sich der Schauspieler in einem Facebook-Video zum Verlust von Luna Jordan geäußert. Sie war am 13. Mai 2026 mit nur 25 Jahren völlig überraschend gestorben. Jürgen blickt darin auf die gemeinsamen Jahre in der ZDF-Krimireihe "Jenseits der Spree" zurück, in der Luna seit dem Auftakt 2021 als seine Filmtochter Stella zu sehen war. Sein langes Schweigen begründet er so: Er finde, "dass viele Dinge auch privat sind und etwas, was nicht so einfach ist, darüber zu sprechen." Ein Missverständnis will er dabei aus dem Weg räumen: "Ich wollte aber auch nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir das alles so aus unserem Herzen und unserem Leben streichen. Das ist auf keinen Fall der Grund."

Trauer laufe bei jedem anders ab, sagt Jürgen. Deshalb sieht er seine Botschaft nicht als rein persönliche Stellungnahme, sondern als Stimme für das ganze Team, das Luna am Set erlebt hat. An die Fans gerichtet sagt er: "Ich möchte nur sagen, und da glaube ich, spreche ich für alle, die mit Luna zusammengearbeitet haben, dass wir natürlich alle Luna ganz doll vermissen. Von Herzen." Der Tod der jungen Kollegin hat bei allen Beteiligten tiefe Spuren hinterlassen. Jürgen beschreibt es als "einen riesigen Einschnitt für uns als Menschen, vor allem weil wir ja nun mal sechs Jahre mit Luna verbringen durften und wir sie einfach sehr, sehr vermissen". Dem Team bleibe nun nur, die Realität zu akzeptieren, wie sie ist.

Jürgens Worte erscheinen genau zum Beginn der neuen Staffel von "Jenseits der Spree". Die erste Folge, "Kontrollverlust", wurde am 16. Oktober im ZDF gezeigt und startete mit einer Texttafel: "In liebevoller Erinnerung an Luna Jordan". In dieser Episode war Luna ein letztes Mal als Stella neben ihrem Serienvater zu sehen. Auch die Figur erhielt einen einfühlsamen Abschied, denn Stella reist nach Südamerika und scheidet so aus der Serie aus. Wie Luna gestorben ist, hat ihre Familie nicht öffentlich gemacht. Ihre Berliner Agentur Players hatte im Mai nur bestätigt, dass die Schauspielerin "plötzlich und unerwartet" gestorben sei, und nannte keine Todesursache.

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Getty Images Jürgen Vogel, März 2023

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Imago Luna Jordan, Schauspielerin

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Getty Images Jürgen Vogel, Schauspieler