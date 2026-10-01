ZDF erinnert mit Widmung an verstorbene Luna Jordan

Mit einer emotionalen Geste erinnert das ZDF an die verstorbene Schauspielerin Luna Jordan. Zum Auftakt der neuen Staffel von "Jenseits der Spree" wird eine Gedenktafel mit den Worten "In liebevoller Erinnerung an Luna Jordan" eingeblendet, wie der Sender gegenüber der teleschau bestätigte. Die Folge wird am 16. Oktober 2026 um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt und zeigt die Schauspielerin posthum ein letztes Mal in ihrer Rolle als Stella. Ihre Figur ist die Tochter von Kriminalhauptkommissar Robert Heffler, der von Jürgen Vogel (58) gespielt wird. Mit der persönlichen Einblendung zu Beginn der Episode möchte der Sender an Luna erinnern und zugleich ihren letzten Auftritt in der Krimireihe würdigen. Die Schauspielerin war am 13. Mai 2026 überraschend gestorben.

Innerhalb der Handlung wird Stellas Ausstieg damit erklärt, dass die junge Frau zu einer Reise nach Südamerika aufbricht. In einer Pressemitteilung beschreibt das ZDF ihren Abschied mit den Worten: "Ein leiser Abschied, der Mut macht und den Blick auf das richtet, was bleiben soll: Zusammenhalt, auch wenn Wege auseinandergehen." Im Mittelpunkt der Auftaktfolge steht der Tod eines Wachmanns in einem Fußballstadion, in dem Robert und seine Kollegin Mavi Neumann, gespielt von Aybi Era, ermitteln. Wenig später wird Luna noch in einem weiteren Projekt posthum zu sehen sein. Die sechsteilige Serie "Wake Up" steht ab dem 23. Oktober 2026 in der ZDF-Mediathek zur Verfügung und wird ab dem 28. Oktober um 21:45 Uhr auf ZDFneo ausgestrahlt. Darin verkörpert die Berlinerin die Figur Emilia.

In "Wake Up" geht während einer Angsttherapie die Persönlichkeit der Nanobotforscherin Hevi Abdel, dargestellt von Aybi Era, in Emilias Körper über. Emilia erhofft sich von der Technologie wiederum, das Bewusstsein ihrer im Koma liegenden Schwester Clara – gespielt von Alicia von Rittberg (32) – in ihren eigenen Körper übertragen zu können. Luna war am 13. Mai 2026 plötzlich und unerwartet gestorben. Ihre Agentur Players bestätigte die traurige Nachricht damals im Namen der Familie. Nähere Angaben zu den Umständen ihres Todes machten die Angehörigen nicht. Neben "Jenseits der Spree" war die Schauspielerin unter anderem aus der Serie "Euphorie" bekannt und hatte sich in den vergangenen Jahren einen festen Platz in der jungen deutschen Filmszene erarbeitet. Noch kurz vor ihrem Tod hatte Luna für weitere Projekte vor der Kamera gestanden.

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Imago Luna Jordan, Schauspielerin

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Imago Luna Jordan beim Screening der neuen RTL-Serie "Euphorie" in Köln, September 2025

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Imago Luna Jordan bei der Premiere von "Smalltown Girl" auf dem 33. Filmfest Hamburg im Cinemaxx Dammtor, 26.09.2025