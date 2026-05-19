Junge Karriere: Luna Jordan war Opfer sexuellen Missbrauchs

Bereits vor ihrem Tod hatte Schauspielerin Luna Jordan öffentlich über Missstände in der Filmbranche gesprochen – und dabei Erschütterndes enthüllt. Bei der Verleihung des österreichischen Filmpreises 2022 nutzte sie ihre Dankesrede, um auf sexuellen Missbrauch an Filmsets und in Theaterhäusern aufmerksam zu machen. Die damals 20-Jährige erklärte offen, selbst Opfer geworden zu sein – und zwar gleich mehrfach. Nun, nach dem plötzlichen Tod der Berlinerin am 13. Mai im Alter von nur 24 Jahren, rücken diese mutigen Aussagen erneut in den Mittelpunkt.

In ihrer Dankesrede für ihre Auszeichnung für den Film "Fuchs im Bau" richtete Luna laut Bild klare Worte an die Branche: "Ich bin gerade mal 20 Jahre alt und ich bin bereits viermal Opfer von sexuellem Missbrauch an Filmsets und Theaterhäusern geworden. Das sollte nicht normal sein, ist es aber." Sie machte dabei auch deutlich, dass diese Erfahrung kein Einzelfall ist: "Und ich bin nicht die einzige." Viele Betroffene hätten Angst, offen darüber zu reden. Ihr Appell an das Publikum und die gesamte Branche lautete: "Lass uns gemeinsam das Schweigen brechen."

Luna galt als eines der großen Talente der deutschen Filmszene und stand noch kurz vor ihrem Tod für neue Projekte vor der Kamera. Im Laufe ihrer Karriere war sie in zahlreichen Produktionen zu sehen, darunter "Polizeiruf", "Jenseits der Spree", "Euphorie", "Der Bergdoktor" und "Run Me Wild". Ihre Agentur Players hatte ihren Tod im Auftrag der Familie bestätigt und mitgeteilt, dass Luna "plötzlich und unerwartet" gestorben sei. Die genaue Todesursache ist bislang nicht offiziell bekannt.

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Imago Luna Jordan, Schauspielerin

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Imago Luna Jordan bei der Premiere von "Smalltown Girl" auf dem 33. Filmfest Hamburg im Cinemaxx Dammtor, 26.09.2025

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