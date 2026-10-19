Kein Mobbing: Tano verteidigt Matratzen-Aktion gegen Nico

Tano Milingi verteidigt die umstrittene Matratzen-Aktion gegen Nico Legat (28) in der achten Folge von Das Sommerhaus der Stars. Nach Nicos Alleingang innerhalb einer zuvor geschlossenen Allianz trugen Tano und weitere Kandidaten die Matratzen von Nico und Ginger Costello (40) kurzerhand aus dem Haus. Bei den Betroffenen und auch beim Publikum löste das Ganze blankes Entsetzen aus – schnell stand der Vorwurf des Mobbings im Raum. Davon will der Realitystar allerdings nichts wissen. Im Promiflash-Interview bei Fame Fighting macht Tano nun deutlich, dass er die heftige Kritik an seinem Verhalten nicht teilt. Vor allem den Vorwurf, die Beteiligten hätten Nico und Ginger mit der Aktion gemobbt, weist der Realitystar zurück. "Uns wurde Mobbing zugesprochen, sehe ich jetzt ein bisschen anders, aber Meinungen teilen sich da", erklärt er. Eine Entschuldigung für die umstrittene Szene kam ihm dabei nicht über die Lippen.

Dem Streit war eine Absprache zwischen Ferry Pall (32), Tano und weiteren Kandidaten vorausgegangen. Die Gruppe hatte sich darauf verständigt, Ginger und Lukas Reiter auszuwählen. Doch Nico machte die Absprache zunichte und stellte sich damit gegen seine bisherigen Verbündeten. Diese werteten sein Verhalten als handfesten Vertrauensbruch – und reagierten prompt. Die Konsequenz folgte unmittelbar: Ferry, Tano und Sandro Ritzini brachten die Matratzen von Ginger und Nico nach draußen. Die beiden sollten die Nacht in der Laube verbringen. Ginger und Nico reagierten sichtlich geschockt auf die Entscheidung der anderen Bewohner. Doch nicht nur im Sommerhaus sorgte der Vorfall für Aufregung. Auch zahlreiche Zuschauer waren angesichts der drastischen Maßnahme sprachlos und machten ihrem Ärger Luft. Besonders der Vorwurf des Mobbings stand nach der Ausstrahlung im Raum – eine Einordnung, der Tano weiterhin klar widerspricht.

Auf die Frage, ob er selbst schon einmal Berührungspunkte mit Mobbing hatte, verwies Tano auf seine Schulzeit. Gleichzeitig stellte er klar, dass er das Heraustragen einer Matratze nicht in dieselbe Kategorie einordnet. "Ich glaube, in jeder Klasse gab es mal ein bisschen Mobbing. Deswegen finde ich es auch übertrieben, dass man sagt, wenn man zweimal eine Matratze rausträgt, dass das Mobbing ist. Mobbing ist schon eine bisschen andere Hausnummer", betont er im Promiflash-Interview bei Fame Fighting. Zugleich räumt Tano ein, dass das Vorgehen durchaus kritisch bewertet werden könne: "Man kann sagen, dass die Aktion nicht okay war." Zurücknehmen würde er sein Verhalten rückblickend nicht. "Aber ich stehe jetzt immer noch hier und sage im Nachhinein, es war absolut nicht so dramatisch. Und ich hätte es immer wieder getan. Vor allem bei einem Nico Legat", stellt der Realitystar abschließend klar.

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Instagram / tanoitaa21 Tano Milingi, Influencer

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RTL Nico Legat, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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Instagram / tanoitaa21 Tano Milingi, Reality-TV-Star