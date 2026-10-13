Nico fällt Allianz bei Sommerhaus-Nominierung in den Rücken

Im Sommerhaus der Stars sorgte Nico Legat (28) bei der Nominierung für eine überraschende Wendung. Obwohl der Realitystar der Allianz um Ferry Pall (32) fest zugesagt hatte, gemeinsam gegen Ginger Costello (40) und ihren Partner Lukas zu stimmen, kam es anders als erwartet. In der bereits ausgestrahlten Folge nominierte Nico stattdessen Anna Lisson und Tano Milingi – und brachte damit einen Großteil der Gruppe gegen sich auf. Seinen Wortbruch verteidigte er anschließend vor den versammelten Mitbewohnern ganz offen: "Ich bin so ein Mensch, ich gehe immer nach Instinkt. Ich muss an meinen eigenen Arsch denken." Dass er sich im Haus neu sortieren musste, hatte einen Grund: Nach dem Aus seiner Verbündeten Anita Latifi (30) stand er ohne festen Rückhalt da und sah sich innerhalb der Allianz selbst auf der Abschussliste. Deshalb hatte er zuvor heimlich auch mit Ginger und Lukas über die anstehende Nominierung gesprochen.

Bei der Entscheidung schob Nico die Verantwortung außerdem ein Stück weit von sich. Laura Parrinello habe maßgeblich den Ausschlag dafür gegeben, Anna und Tano statt Ginger zu nominieren, erklärte er. Die übergangene Allianz reagierte fassungslos. Ferry richtete sich direkt an das Paar und stellte klar: "Also wirklich noch mal bewiesen, dass man euch nicht trauen kann." Im Einzelinterview zweifelte er Nicos Begründung dann komplett an: "Du schiebst es auf deine Frau, auf die süße Laura? […] Wann hast du dir je von deiner Frau reinreden lassen?" Auch bei der Nominierung machte Ferry seinem Ärger Luft und stellte Nico vor versammelter Runde zur Rede: "Sei ein echter Legat und steh' dazu, wer du bist!" Und weiter: "Das ist wirklich das Traurigste, was ich hier bisher gesehen hab'."

Dass Nico bei der Nominierung gegen Ginger stimmte, dürfte auch den einen oder anderen Zuschauer überraschen. In den vergangenen Folgen geriet er mit Ginger heftig aneinander und ließ vor den anderen Teilnehmern kein gutes Haar an ihr. "Ich kann die Frau nicht ab. Ich kann die Alte nicht ab, die ist ...", schimpfte er bei ihrem Einzug und brach den Satz ab. Als dann die Frage aufkam, woher man Ginger überhaupt kenne, legte Nico nach: "Das ist keine, das ist die Ex vom Wollersheim. Der alte Sack, der alte Krüppel." Ginger ließ diese Worte nicht auf sich sitzen und meldete sich kurz nach Ausstrahlung der Szenen auf Instagram. "So, ihr Lieben, heute machen wir mal eine kleine Zusammenfassung, was Nico Legat für eine hinterlistige Ratte ist", sagte sie in ihrer Story. Vor allem die Sprüche über ihren Noch-Ehemann Bert Wollersheim gingen ihr zu weit: "Was du dir im 'Sommerhaus der Stars' gegenüber meinem Noch-Ehemann Bert Wollersheim geleistet hast, finde ich einfach nur unter aller Sau! Ihn als 'alten Krüppel' und 'alten Sack' zu bezeichnen, ist respektlos und menschlich einfach daneben!"

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RTL Nico Legat, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Ferry Pall, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2026

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RTL Ginger Costello im "Sommerhaus der Stars"