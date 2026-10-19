Michael Douglas will Ehefrau sein Vermögen hinterlassen

Michael Douglas (82) soll entschieden haben, wer eines Tages über sein Vermögen verfügen wird: seine Ehefrau Catherine Zeta-Jones (57). Das berichtet eine namentlich nicht genannte Quelle gegenüber OK! – rund um das Erscheinen seiner Memoiren "One Helluva Ride". Rund 400 Millionen US-Dollar soll das Vermögen des Schauspielers umfassen. Catherine soll nach seinem Tod aber nicht nur den Nachlass verwalten, sondern auch das Erbe der Douglas-Dynastie bewahren – dazu zählen die Filmrechte und das filmische Vermächtnis von Michael sowie von dessen 2020 verstorbenem Vater Kirk Douglas (†103). Dass die Wahl auf Catherine fällt, kommt laut der Quelle nicht von ungefähr. Die Schauspielerin habe sich in all den Ehejahren intensiv mit der Geschichte der Familie beschäftigt und sei so Schritt für Schritt auf diese Aufgabe vorbereitet worden. "Catherine hat die vergangenen 25 Jahre damit verbracht, das Vermächtnis der Familie Douglas kennenzulernen, und nun ist sie bereit, für die kommenden Jahrzehnte dessen Hüterin zu sein", heißt es weiter.

Bei dem Nachlass gehe es ohnehin nicht nur um Geld, sondern ebenso um die Filme von Michael und Kirk – und darum, den Namen Douglas dauerhaft in der Geschichte Hollywoods zu verankern. Wie wichtig dem Oscarpreisträger dieser Gedanke ist, machte er bei der Promotion seines Buches selbst deutlich. Auf die Frage, ob Kirk nach Michaels Oscar für "Wall Street" eifersüchtig gewesen sei, habe sein Vater geantwortet: "Eifersüchtig? Das ist ein Gefühl von Unsterblichkeit, eine Kontinuität der Generationen." Seit mehr als 25 Jahren sind Catherine und Michael verheiratet, gemeinsam haben sie die Kinder Dylan und Carys, mit denen die Hollywoodtradition der Familie in die nächste Generation gehen soll. "Michael versteht, dass das Leben kurz ist, und trotz seines enormen finanziellen Erfolgs weiß er, dass man nichts davon mitnehmen kann", zitiert das Newsportal den Insider.

Seine schwere Erkrankung im Jahr 2010 dürfte dazu beigetragen haben, sich intensiver mit dem Thema Tod zu beschäftigen – und damit, wie es danach mit seinem Erbe weitergehen soll. Damals erhielt der Hollywoodstar eine Krebsdiagnose im vierten Stadium und musste sich sieben Wochen lang einer Chemo- und Strahlentherapie unterziehen. Die Behandlung hinterließ deutliche Spuren, rund 18 Kilogramm verlor er in dieser Zeit. Dennoch versuchte er, für seine Kinder ein Stück Normalität aufrechtzuerhalten: Tochter Carys brachte er weiterhin morgens zur Schule, ehe er sich erschöpft hinlegen musste. Heute stehen laut dem Insider andere Dinge im Vordergrund – seine Memoiren, sein Vermächtnis und der Ruhestand an der Seite von Catherine.

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Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas im Februar 2023

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Getty Images Kirk und Michael Douglas bei der Premiere von "It Runs In The Family", 2003

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Getty Images Catherine Zeta-Jones und Kirk Douglas, 2001

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Ehepaar