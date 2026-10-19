Nach ADHS-Diagnose: Marco Cerullo begibt sich in Therapie

Marco Cerullo (37) spricht offen über seine ADHS-Diagnose und die Konsequenzen, die er daraus gezogen hat. Im Januar 2026 erfuhr der Realitystar, dass er an einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung leidet. Seitdem beschäftigt sich der 37-Jährige intensiv mit der Diagnose und hat sich inzwischen professionelle Unterstützung gesucht. Wie er gegenüber Promiflash verriet, befindet er sich mittlerweile in Therapie. Dort möchte Marco vor allem lernen, seine eigenen Verhaltensweisen besser zu verstehen und bestimmte Muster im Alltag zu erkennen. Dass er sich für diesen Schritt entschieden hat, hängt auch mit einer schwierigen Phase in seinem Privatleben zusammen. Über die persönlichen Herausforderungen, mit denen er zuletzt zu kämpfen hatte, sprach der ehemalige Bachelorette-Kandidat im Interview ebenfalls offen. Mithilfe der therapeutischen Begleitung will er sich nun bewusster mit sich selbst und seinem Verhalten auseinandersetzen.

Wie ernst Marco seine persönliche Aufarbeitung nimmt, machte er im Gespräch deutlich. "Ja, genau. Ich mache Therapie jetzt auch und beschäftige mich damit", bestätigte der Realitystar. Besonders wichtig sei es ihm, sein eigenes Verhalten besser nachvollziehen zu können. "Boah, ich finde das schon wichtig, gerade in der heutigen Zeit sich damit auseinanderzusetzen und seine Muster ein bisschen zu erkennen." Durch die ADHS-Diagnose könne er mittlerweile einige Situationen aus seiner Vergangenheit anders einordnen. Gefühle und Reaktionen, die er früher nicht richtig verstand, seien für ihn inzwischen nachvollziehbarer geworden. Als Entschuldigung für mögliche Fehler möchte Marco die Diagnose allerdings nicht benutzen. Vielmehr gehe es ihm darum, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und an sich zu arbeiten. Dabei sei ihm bewusst, dass dieser Prozess Zeit brauche und ihn die therapeutische Aufarbeitung noch länger beschäftigen werde.

Schon in der Vergangenheit hatte Marco offen über seine psychischen Probleme gesprochen. Nach seinem Boxkampf bei Fame Fighting im vergangenen Jahr durchlebte der Realitystar nach eigenen Angaben eine schwere Zeit, die von Depressionen und Alkoholkonsum geprägt war. Auch sein eigenes Verhalten gab ihm immer wieder Rätsel auf. Im Gespräch mit Promiflash erinnerte er sich an die Fragen, die ihn lange beschäftigten: "Ich hab immer so gedacht: Warum bin ich da manchmal so anders? Warum fühlt es sich so komisch an? Und jetzt weiß man halt so ein bisschen, und das ist nur ein langer Weg. Das dauert noch, aber mir geht's gut." Obwohl Marco weiß, dass die Auseinandersetzung mit seiner Diagnose noch viel Zeit in Anspruch nehmen wird, blickt er mittlerweile zuversichtlicher nach vorne. Die Therapie soll ihm dabei helfen, seine Vergangenheit aufzuarbeiten und künftig besser mit bestimmten Herausforderungen umzugehen.

Anzeige Anzeige

Imago Marco Cerullo bei Fame Fighting in der Grugahalle in Essen am 18.10.2025

Anzeige Anzeige

Imago Marco Cerullo bei Fame Fighting International in der Ostermann Arena Leverkusen

Anzeige Anzeige

IMAGO / Oliver Langel Marco Cerullo, Oktober 2025