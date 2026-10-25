Marco Cerullo feiert seinen ersten Auftritt im Bierkönig

Vom Realityformat auf die Ballermann-Bühne: Marco Cerullo (37) hat im Bierkönig auf Mallorca seinen ersten eigenen Auftritt hingelegt – und der dürfte ihm so schnell nicht aus dem Kopf gehen. Auf Instagram teilte er jetzt Eindrücke von dem Abend, an dem er mit Mikrofon in der Hand vor einem dicht gedrängten Publikum stand. Er sang, sprach zu den Gästen und bezog sie mit großen Gesten in seine Show ein. Vor der Bühne streckten die Feiernden ihre Arme in die Höhe und hielten den Moment mit ihren Handys fest. Konfetti, bunte Bühnenlichter und Rauchschwaden sorgten zusätzlich für ausgelassene Stimmung. Sein Fazit fällt entsprechend euphorisch aus: "Was für ein besonderer Abend! Mein erster richtiger Auftritt im @bierkoenigmallorca und ich hatte einfach unglaublich viel Spaß auf der Bühne!", schrieb er zu den Bildern.

Dass er überhaupt auf dieser Bühne stehen durfte, rechnet Marco dem bekannten Partylokal hoch an. "Ein riesengroßes DANKE an den Bierkönig für diese tolle Möglichkeit und das Vertrauen!", bedankte er sich in seinem Instagrambeitrag. Und weil ein einziger Abend im Rampenlicht offenbar nicht reicht, schob er direkt einen kleinen Wink in Richtung der Verantwortlichen hinterher: "Hoffentlich war das erst der Anfang!" Der Wunsch nach weiteren Auftritten im Bierkönig dürfte damit unmissverständlich platziert sein. Neben dem Bierkönig markierte er in seinem Post auch den Fotografen MG Kini, bei dem er sich für die Bilder des Abends bedankte. Der Weg auf die Ballermann-Bühne war für Marco allerdings offenbar kein Selbstläufer. Noch vor fünf Monaten hatte er im Promiflash-Interview offen über seine schwierigen Anfänge im TV-Geschäft gesprochen. Obwohl seine Karriere vor der Kamera bereits 2015 gestartet war, habe er erst Ende 2017 oder Anfang 2018 damit Geld verdient. "Im Fernsehen, ich hab drei Jahre gebraucht, bis ich damit Geld verdient habe. Drei Jahre habe ich gebraucht", erklärte er damals.

Zunächst habe Marco gekellnert und verschiedene andere Jobs gemacht. Seinen Beruf als Autolackiermeister habe er dafür sogar aufgegeben. Den Durchbruch habe ihm schließlich die Serie "Krass Schule" gebracht: "Da konnte ich davon leben. Und dann kam der Weg danach." Auch seine Karriere als Ballermann-Musiker sah er damals als Prozess. Dafür brauche es noch den passenden Song: "Ich brauche erst mal einen Hit demnächst. Das wird jetzt hoffentlich demnächst passieren. Und dann läuft das." Das passende Publikum in einer namenhaften Location scheint er jedenfalls gefunden zu haben.

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Imago Marco Cerullo bei Fame Fighting International in der Ostermann Arena Leverkusen

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im September 2025

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