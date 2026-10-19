"Star Trek"-Ikone Michael Forest ist mit 97 verstorben

Die Fernsehwelt trauert um einen ihrer Veteranen: Michael Forest (†97), der durch seine Rolle als Apollo in der Originalserie Star Trek bekannt wurde, ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Der Schauspieler starb am Mittwoch in einem Pflegeheim im US-Bundesstaat Nevada. Eine genaue Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Bestätigt wurde die traurige Nachricht von seinem engen Freund James A. Brown, der sich mit einem persönlichen Beitrag auf Facebook an die Öffentlichkeit wandte. "Mit großer Trauer muss ich mitteilen, dass wir Michael Forest verloren haben", schrieb er in seinem Posting. Weitere Einzelheiten zu den letzten Wochen des Schauspielers teilte Brown in seinem Abschiedsgruß nicht mit. Michael gehörte zu den Darstellern, die durch eine einzige Rolle Kultstatus erlangten: Sein Auftritt als griechischer Gott in der Serie blieb Generationen von Fans in Erinnerung.

Seine Karriere war jedoch keineswegs auf das "Star Trek"-Universum beschränkt. Im Laufe der Jahrzehnte übernahm Michael mehr als 200 Rollen in Film- und Fernsehproduktionen. Unter anderem stand er für "Zorro", "The Twilight Zone" und "The Dick Van Dyke Show" vor der Kamera. Auch im Kinofilm "Cast Away" war der Schauspieler zu sehen. Seinem größten Erfolg blieb er auf humorvolle Weise verbunden: Michael wirkte in "Unbelievable!!!!!" mit, einer Parodie auf die legendäre Science-Fiction-Reihe. Damit gehörte er zu den Darstellern, die immer wieder in das Genre zurückkehrten, das ihn einst berühmt gemacht hatte. Sein Schaffen erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte Fernsehgeschichte – von klassischen Westernserien bis hin zu modernen Hollywoodproduktionen.

Für James war Michael weit mehr als nur ein Kollege aus der Branche. Die beiden Männer verband eine enge Freundschaft, die auch in den emotionalen Zeilen seines Nachrufs deutlich wurde. "Ich kannte ihn als Schauspieler und liebte ihn als Freund. Ich bin sicher, andere werden mehr erzählen, aber mehr schaffe ich gerade nicht", schrieb er auf Facebook. Auch privat hatte Michael sein Glück gefunden: Er war mit der Schauspielerin Diana Hale verheiratet. Die Ehe hielt bis zu ihrem Tod im Jahr 2022.

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Imago Michael Forest beim Los Angeles Comic Book and Science Fiction Convention, August 2013

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Imago Szene aus "Star Trek": Michael Forest als riesiger Apollo in "Who Mourns for Adonais?", 1967

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Imago Michael Forest bei der Los Angeles Comic Book and Science Fiction Convention, August 2013