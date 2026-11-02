Patrick Stewart wollte "Star Trek" eigentlich niemals machen

Patrick Stewart (†86) ist am 28. Oktober im Alter von 86 Jahren in seinem Zuhause in Los Angeles gestorben. Wie seine Sprecherin Kelly Bush Novak mitteilte, litt der Schauspieler zuletzt für kurze Zeit an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz. Als Captain Jean-Luc Picard wurde der britische Schauspieler weltberühmt. Dabei wollte er die Rolle in "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" anfangs überhaupt nicht spielen. Trotzdem setzte Patrick seine Unterschrift unter einen Vertrag über sechs Jahre. Ausschlaggebend dafür waren zwei Dinge: Das Angebot war finanziell äußerst verlockend. Außerdem war sein Agent fest davon überzeugt, dass die Serie spätestens nach einem halben Jahr wieder abgesetzt werden würde. In der Show von James Corden (48) gab Patrick dessen Worte wieder: "Mein Agent sagte zu mir: "Man kann eine kultige Serie nicht wiederbeleben. Das wird nicht funktionieren. Also kommst du hierher, machst ein Dutzend Folgen, vielleicht sogar weniger, verdienst zum ersten Mal in deinem Leben etwas Geld – und gehst wieder nach Hause." Das war seine Vorhersage: sechs Monate, nicht mehr."

Damit lag der Agent gründlich daneben: Die Serie lief sieben Staffeln lang. Danach spielte Patrick Picard in vier Kinofilmen und schlüpfte 2020 für "Star Trek: Picard" erneut in die Uniform. Als man ihm Ende der 1980er-Jahre die Hauptrolle in der "Star Trek"-Neuauflage anbot, galt seine Leidenschaft vor allem dem Theater. Mit dem Science-Fiction-Franchise konnte er wenig anfangen. Die Originalserie kannte er nur, weil seine Kinder sie schauten, wie er einmal gegenüber dem Mirror erzählte. "Ich erinnere mich, dass ich nach der Matineevorstellung des Royal Shakespeare Theatre gerade noch rechtzeitig nach Hause kam, um meinen Kindern ihr Abendessen zu geben, ihnen etwas vorzulesen und sie ins Bett zu bringen, bevor ich zur Nachmittagsvorstellung zurückkehrte. Und ich stellte fest, dass sie sich diese Sache im Fernsehen ansahen, mit diesen Typen in bunten T-Shirts. Das ist alles, woran ich mich erinnere".

Trotz zahlreicher Theaterproduktionen steht fest: Keine andere Figur hat die Karriere von Patrick so geprägt wie die des Captain Picard. Später begeisterte er zudem als Professor Charles Xavier im "X-Men"-Franchise ein großes Publikum. Sein langjähriger Freund und Kollege Ian McKellen (87) nahm kurze Zeit nach Bekanntwerden seines Tods auf Instagram öffentlich Abschied. Der Schauspieler erinnerte in seinem Beitrag daran, wie eng Patrick mit seiner Heimat Yorkshire verbunden war. Außerdem würdigte Ian die offene und ehrliche Art seines Weggefährten und hob hervor, wie nah sich die beiden standen. Die zwei Briten hatten unter anderem in den "X-Men"-Filmen gemeinsam vor der Kamera gestanden. Dort spielten sie mit Professor X und Magneto zwei Gegenspieler.

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Getty Images Patrick Stewart bei den Peabody Awards 2024 in Beverly Hills

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SIPA PRESS / ActionPress Patrick Stewart als Professor X in "X-Men: The Last Stand"

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