Für Whoopi Goldberg ist Patrick Stewart "unersetzlich"

Bei "The View" herrschte betroffene Stimmung: Whoopi Goldberg (70) verabschiedete dort ihren Freund Patrick Stewart (†86). Der Schauspieler starb am 28. Oktober mit 86 Jahren, nachdem er nur kurz gegen Alzheimer und eine Lewy-Körper-Demenz gekämpft hatte. Vor ihren Kolleginnen und dem Publikum im Studio sprach die Moderatorin über den Verlust. "Wir haben an diesem Wochenende einen wunderbaren Schauspieler und einen großartigen Menschen verloren. Mein Freund, Sir Patrick Stewart, ist gestorben", sagte Whoopi. Für sie hinterlässt sein Tod eine Lücke, die niemand schließen kann. "Er ist, mit einem Wort, wirklich unersetzlich", so ihr Urteil. Ihre Worte galten dem Künstler ebenso wie dem Menschen, der ihr über viele Jahre nahestand.

Whoopi und Patrick lernte das Publikum ab den Achtzigerjahren als Team in Star Trek: The Next Generation kennen. Er befehligte als Captain Jean-Luc Picard das Raumschiff, sie war als Guinan seine enge Vertraute an Bord. Viele Jahre später kam es zur Wiedervereinigung: Patrick saß bei "The View" und bat Whoopi vor laufender Kamera, als Guinan in "Star Trek: Picard" zurückzukehren. Sie sagte sofort zu. Die Erinnerung daran sei "unglaublich" und bringe sie noch immer "einfach überall zum Kichern", erzählte sie in der Talkshow. Besonders imponierte ihr Patricks Vielseitigkeit. "Als Darsteller konnte er alles. Er konnte Drama, Science-Fiction, Komödie und natürlich Shakespeare", schwärmte sie.

Was Whoopi und Patrick verband, ging weit über das Set hinaus und währte Jahrzehnte. "Wir kannten uns schon sehr lange, und ich habe ihn vergöttert", beschrieb Whoopi ihre Freundschaft. Dass die Zeit bei "Star Trek" für sie so bedeutend wurde, liegt auch an ihm. "Star Trek bleibt eines der großen Ereignisse in meinem Leben", stellte sie klar. Online nahm die Komikerin mit einem ungewöhnlichen Bild Abschied: Es zeigt die Actionfiguren von Guinan und Captain Picard nebeneinander. Dazu schrieb sie: "Wir sehen uns auf dem nächsten Holodeck, [Patrick]. Ruhe in Frieden." Trost findet sie in einem Gedanken. "Ich werde ihn sehr vermissen, aber er ist dort oben mit vielen großartigen Menschen, deshalb weiß ich, dass er herumläuft und Spaß hat", sagte Whoopi.

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Getty Images Patrick Stewart und Whoopi Goldberg

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United Archives GmbH/ Action Press Filmplakat von "Star Trek - The Next Generation"

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