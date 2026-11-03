"Star Trek"-Star Walter Koenig wird neben Sohn beigesetzt

Walter Koenig (†90) findet seine letzte Ruhestätte auf dem Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles. Auf demselben Friedhof wurde auch sein Sohn Andrew Koenig begraben, der bereits 2010 gestorben war. Aus der Sterbeurkunde des Schauspielers, die TMZ vorliegt, geht hervor, dass der Star Trek-Darsteller am 30. Oktober 2026 eingeäschert wurde – fünf Tage nach seinem Tod. Als Ort der endgültigen Beisetzung ist in dem Dokument der bekannte Promi-Friedhof eingetragen, der bereits zahlreichen Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen und Musik als letzte Ruhestätte dient. Walter war am 25. Oktober im Alter von 90 Jahren in seinem Zuhause im Großraum Los Angeles gestorben.

Auch die Todesursache des Schauspielers geht aus der Urkunde hervor. Demnach starb Walter an einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Als zugrunde liegende Erkrankung wird eine chronische diastolische Herzinsuffizienz aufgeführt. Zudem soll ein akutes Nierenversagen wesentlich zu seinem Tod beigetragen haben, heißt es in dem Dokument weiter. Mit seiner Beisetzung auf dem Hollywood Forever Cemetery findet der Darsteller nun an demselben Ort seine letzte Ruhe wie sein Sohn. Andrew war im Jahr 2010 im Alter von 41 Jahren durch Suizid ums Leben gekommen. Anschließend wurde er auf dem berühmten Friedhof in Los Angeles beigesetzt. Walter musste zudem einen weiteren schweren Verlust hinnehmen: Seine Ehefrau Judy Koenig, mit der er Andrew und eine Tochter hatte, starb im Jahr 2022. In seinen letzten Momenten war Walter dennoch nicht allein: Seine Tochter und seine Nichte waren bei ihm.

Walter wurde mit seiner Rolle in der Originalserie "Star Trek" weltweit berühmt. Dort spielte er den russischen Fähnrich Pavel Chekov an Bord der Enterprise und war in insgesamt 36 Episoden zu sehen. Auch nach dem Ende der Serie blieb der Schauspieler seiner bekanntesten Figur lange verbunden. Zwischen 1979 und 1994 verkörperte er Chekov in den ersten sieben "Star Trek"-Kinofilmen. Seine Karriere setzte er auch abseits des Science-Fiction-Franchises und bis ins hohe Alter fort. Noch in seinem Todesjahr erhielt er Anerkennung für eine weitere schauspielerische Leistung: Bei den Independent Shorts Awards wurde Walter 2026 für seinen Auftritt in "Mr. Fleischmann" ausgezeichnet.

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Getty Images Walter Koenig bei den Creative Arts Emmy Awards 2018 in Los Angeles

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Getty Images Walter Koenig, 2016

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