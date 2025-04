Keine Miete gezahlt? Lena Mantler wehrt sich gegen Gerüchte

Lena Mantler (22) lebt zurzeit in New York und teilt ihren aufregenden Alltag häufig im Netz. Ein Thema wollte die Influencerin aber eigentlich aus der Öffentlichkeit heraushalten. Grace Valentine, eine Person, mit der sich die Schwester von Lisa Mantler (22) offenbar eine Wohnung geteilt hat, erhob allerdings auf TikTok Vorwürfe. In inzwischen gelöschten Beiträgen behauptete das Model, dass Lena sich geweigert habe, Miete zu zahlen. Obendrein gab Grace an, dass die Blondine versucht habe, Grace zu ihrem Glauben zu bekehren und gemeinsam einen Gottesdienst in ihrer Freikirche zu besuchen.

In einem ebenfalls gelöschten Video auf Social Media antwortete Lena auf die Anschuldigungen. "Es steckt eine ganz andere Geschichte dahinter", erklärte sie und berichtete, dass sie versucht habe, den Streit im Privaten zu lösen. Kurz darauf folgte ein Statement auf Lenas Account, in dem es hieß: "Ich habe keine Schulden bei Grace bezahlt, weil es keine gab. Grace bekam die gesamte Kaution für die Wohnung zurück, die von Anfang an mit der Miete verrechnet worden war. Mein Agent musste 500 Dollar [Anm. d. Red.: umgerechnet 457 Euro] zahlen, um die Videos zu löschen, die falsche Informationen verbreiteten."

Trotz dieses unangenehmen Themas scheint Lena ihre Zeit in New York zu genießen. Mit Kampagnen für große Modehäuser wie Miu Miu und Dior hat sich die Blondine im Big Apple einige Träume erfüllt. Doch vor einigen Wochen machte die 22-Jährige Andeutungen, wieder umziehen zu wollen. Inzwischen scheint sich das Model auch in Australien heimisch zu fühlen. "Ich habe nie verstanden, warum Lisa unbedingt nach Australien wollte, jetzt verstehe ich es", berichtete sie in einem Clip, in dem sie die beeindruckende Landschaft filmte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa und Lena Mantler im Juni 2023 in Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / lena Lena Mantler in New York, Juli 2024

Anzeige Anzeige