Nach langer Zeit: Lena und Lisa Mantler sind wieder vereint

Als Zwillinge zeigten sich Lisa (22) und Lena Mantler (22) zu Beginn ihrer Karriere immer gemeinsam. Doch in letzter Zeit entfernten sich die beiden Influencerinnen mit ihren ganz eigenen Projekten voneinander. Jetzt überraschen die Schwestern ihre Fans mit einem neuen Schnappschuss auf Instagram. Auf dem Foto strahlt Lisa in die Kamera, während ihre Schwester mit einem ernsten Gesichtsausdruck hinter ihr steht. Obendrein halten sie sich auf dem Schwarz-Weiß-Bild an den Händen. Dazu schreibt die stolze Mama: "Alexa, spiele 'Not My Fault'!" So heißt der Song, den die gebürtigen Stuttgarterinnen 2017 veröffentlicht hatten.

Die Follower der Internetphänomene freuen sich immer, wenn Lisa und Lena gemeinsam Zeit verbringen, denn aus ihrer Perspektive haben sich die Schwestern ganz schön auseinandergelebt. Während Lisa ein eher sesshaftes Leben mit ihrem Mann Jonas und ihrem Sohn führt, hat sich Lena auf ihr Berufsleben konzentriert und zieht für ihre Modelaufträge um die Welt. Der gemeinsame Schnappschuss lässt Fans nostalgisch an die Zeit zurückdenken, als die Zwillinge noch gemeinsam für Videos vor der Kamera standen und ihre Plattformen dominierten.

Den Social-Media-Stars scheint der Abstand gutgetan zu haben. Wie Lisa vor wenigen Wochen in Stefanie Giesingers (28) Podcast "G Spot" berichtete, war es für sie in der Vergangenheit schwer, an gemeinsame Projekte gebunden zu sein. "Ich muss wirklich betonen, dass wir vieles so gestaltet haben, wie es zu [Lisa] gepasst hat. [...] Wir haben viele Jobs gemacht, bei denen ich nie so wirklich 100 Prozent von mir geben konnte", offenbarte das Model. Ihre eigenen Interessen seien deshalb manchmal zu kurz gekommen.

Instagram / lisa Influencerin Lisa Mantler mit ihrer Familie

Instagram / lena Lena Mantler, November 2024

