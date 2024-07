Neues Abenteuer: Lena Mantler wohnt jetzt in New York City!

Vor Kurzem plauderte Lena Mantler (22) aus, dass sie Deutschland den Rücken kehren wird! Jetzt ist es endlich so weit: Die Influencerin ist umgezogen – und zwar ans andere Ende der Welt! Auf Instagram teilt die Blondine nun eine Bilderreihe mit Impressionen aus ihrer neuen Heimat New York. Darunter schreibt Lena witzelnd: "Eine von uns ist verheiratet und schwanger, die andere isst ein Ein-Dollar-Pizzastück in New York."

Mit "der Einen" meint die TikTokerin natürlich ihre Zwillingsschwester Lisa (22). Denn auch im Leben von Lenas Schwester hat es in den vergangenen Jahren ziemlich große Veränderungen gegeben. Vor rund zwei Jahren stellte Lisas Partner Jonas ihr die Frage aller Fragen. Ein Jahr später, im Jahr 2023, folgte dann die traumhafte Hochzeit. Jetzt beginnt ein neues Kapitel für das junge Ehepaar: Lisa und Jonas erwarten ihren allerersten Nachwuchs!

Lisa und Lena starteten ihre Influencer-Karriere als Doppelpack. Früher hatten die Zwillingsschwestern auf Musical.ly (heute TikTok) täglich Content hochgeladen. Im vergangenen Jahr gaben sie dann bekannt, dass sie fortan beruflich getrennte Wege gehen. In einem Clip auf Instagram erklärten die Schwestern damals: "Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, fangen Lena und ich mit unseren eigenen Karrieren an. Wir sind so unterschiedlich und freuen uns darauf, unsere eigenen Wege zu gehen!"

Instagram / lisa Lisa Mantler, Influencerin

Getty Images Lena und Lisa Mantler, Influencerinnen

Meint ihr, Lena wird zu Lisas Entbindung wieder nach Deutschland reisen? Ja, da bin ich mir sicher! Hmm, ich glaube, sie wird jetzt erst mal in New York bleiben... Ergebnis anzeigen



