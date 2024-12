Neuer Lebensabschnitt: Lena Mantler zieht wieder spontan um

Lena Mantler (22) genießt ihr Leben. Auf Instagram hält die deutsche Influencerin ihre millionenstarke Community immer mit Updates über ihr Leben in New York auf dem Laufenden. Jetzt meldet sie sich mit einem etwas längeren Statement zurück, in dem sie verkündet: "Ich war schon auf der Suche nach einer neuen Wohnung und dachte, ich bleibe mindestens 2/3 Jahre... Hatte aber am Monatsanfang das Gefühl, dass ich etwas komplett Neues ausprobieren möchte und ziehe jetzt ziemlich spontan in ein ganz neues Land, in dem ich noch nie war." Dabei erzählt das Model nicht, wo es sie hinziehen wird. Als Hinweis merkt sie nur an: "Seht mir zu, wie ich jeden Tag ein paar Wellen reite, anstatt mit der U-Bahn zu fahren."

Lena erzählt in ihrem Post auch, dass sie erst in diesem Jahr überhaupt in ihre aktuelle Heimatstadt New York City gezogen ist und den Ort wirklich liebt. "Ich bin dankbar für all die Menschen, die ich hier getroffen habe und wie schnell es sich wie zu Hause angefühlt hat", schwärmt die Schwester von Lisa Mantler (22). Bei Lenas Fans kommt ihre Idee ziemlich gut an und trifft auf viel Unterstützung. "Wie cool! Ich freue mich so für dich" und "Ich bin so bereit, eine neue Seite von dir kennenzulernen", schreiben sie. Viele versuchen auch schon, ihre neue Heimat zu erraten – dabei bekommt Australien die meisten Stimmen. Allerdings lässt Lena das bisher unkommentiert.

Auch ihr Umzug nach New York kam sehr überraschend. Im Juli dieses Jahres kündigte sie das Projekt auf ihrem Social-Media-Account an – nur drei Wochen, bevor die große Reise stattfinden sollte. Der damalige Neuanfang hat gut in Lenas Leben gepasst – immerhin konnte sie sich in der amerikanischen Metropole schnell eine erfolgreiche Karriere als Model und Content Creatorin aufbauen. Davor lebte sie in Stuttgart und war mit ihrer Zwillingsschwester lange nur im Doppelpack anzutreffen. Doch kurz nachdem Lisa im vergangenen Jahr geheiratet hatte, gaben sie gemeinsam bekannt, von nun an sowieso beruflich ihre eigenen Wege zu gehen.

Instagram / lena Lena Mantler, deutsche Influencerin

Instagram / lena Lisa und Lena Mantler im Juli 2024

