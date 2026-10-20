Andy Cohen dementiert Verlobung, spricht aber über Hochzeit

Andy Cohen (58) hat klargestellt, dass er noch keinen Heiratsantrag bekommen und auch selbst noch keinen gemacht hat. Anlass war ein Auftritt in der Fernsehsendung "Today with Jenna & Sheinelle". Moderatorin Sheinelle Jones bemerkte das breite Grinsen ihres Gastes und spekulierte, ob er seinem Partner Kevin Sobieski bereits einen Antrag gemacht haben könnte. Andy widersprach sofort: "Nein, ich bin nicht verlobt! Nein, ich bin nicht verlobt." Eine Hochzeit kommt für den Produzenten dennoch infrage. Auf die Nachfrage, ob er sich eine Eheschließung vorstellen könne, antwortete er gut gelaunt: "Die Frage ist: Was? Ob ich heiraten würde? Ja!" Einen möglichen Zeitpunkt hatte Andy sogar schon angedeutet: Bei der nächsten Geburtstagsparty von Schauspielerin Billie Lourd (34) wäre er bereit, den Schritt vor den Traualtar zu wagen.

Jenna Bush Hager (44) wollte wissen, ob Andy damit rechne, dass Kevin ihm bald einen Antrag machen könnte. Der Moderator ließ sich nicht in die Karten schauen und antwortete vielsagend: "Ob ich das kommen sehe? Ähm, ich habe das Gefühl, schau, ich glaube an die Liebe, Baby!" Sheinelle Jones brachte daraufhin scherzhaft ins Spiel, sich zur Traurednerin ausbilden zu lassen und die Hochzeit direkt in der "Today Show" auszurichten. Andy hielt mit einem Seitenhieb dagegen: NBC News dürfte dafür wohl kaum das nötige Budget aufbringen. Ihre Beziehung hatten der Moderator und der Geschäftsmann mit einem Instagram-Post im Juli 2026 öffentlich gemacht. Im August 2026 zeigten sie sich bei einem Konzert von John Mayer (49) gemeinsam. Auch Andys Kinder Ben und Lucy gehören inzwischen zu Kevins Leben. Laut dem Moderator hat dieser zu beiden bereits eine enge und liebevolle Beziehung aufgebaut.

Die Liebesgeschichte der beiden begann im Juli 2025 auf einer Party zum amerikanischen Unabhängigkeitstag in den Hamptons. In seiner Radiosendung "Andy Cohen Live" erzählte Andy, dass er die Feier beinahe ausgelassen hätte. Dann fiel ihm Kevin quer durch den Raum auf, und die beiden kamen ins Gespräch. Sie unterhielten sich den ganzen Abend, bevor Andy seine Telefonnummer in Kevins Handy speicherte. Bis zum ersten Kuss dauerte es noch etwas: Dieser fand später auf der Terrasse seines Zuhauses statt. Danach hielten die beiden ihre Beziehung zunächst von der Öffentlichkeit fern. Unterstützung erhält Andy von seinem langjährigen besten Freund Anderson Cooper (59), der von Kevin offenbar sehr angetan ist. Mit Andys beruflichem Umfeld hatte sein Partner anfangs dagegen wenig Berührungspunkte. Die Realityformate der "Real Housewives-Reihe kannte Kevin zunächst überhaupt nicht. Für Andy scheint das allerdings nebensächlich zu sein. Entscheidend ist für den Produzenten offenbar, dass Kevin ihn und seine beiden Kinder liebt.

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Getty Images Andy Cohen und Kevin Sobieski bei John Mayers SiriusXM-Auftritt im Stephen Talkhouse in Amagansett, New York, am 26. August 2026

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Instagram / bravoandy Andy Cohen und sein Partner Kevin Sobieski

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Imago Andy Cohen, 26. September 2025