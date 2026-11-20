Jennifer Lawrence (36) spricht ganz offen über ihre Brustvergrößerung. Am Donnerstagabend war die Schauspielerin zu Gast in der US-Talkshow "Watch What Happens Live" und zeigte dort stolz ihr Dekolleté. Neben ihrem "Die Tribute von Panem"-Kollegen Josh Hutcherson (34) nahm Jennifer Platz, als Moderator Andy Cohen (58) das Gespräch auf das Thema Brüste lenkte. Daraufhin ließ die Schauspielerin ihren Schal etwas herunter und präsentierte ihr Dekolleté im schwarzen Kleid selbstbewusst vor den Kameras. "Ja, und ich habe Implantate. Sie sind neu", verkündete sie in der Sendung ohne Umschweife. Andy wollte daraufhin wissen, ob sie nun Körbchengröße B trage. Die Schauspielerin korrigierte ihn prompt: "Nein, es ist ein volles C. Glaube ich! Es ist dieselbe Größe, die sie vorher hatten." Größer ist ihre Oberweite durch den Eingriff also nicht geworden. Stattdessen hat sie ihre ursprüngliche Größe zurückbekommen, wie Just Jared berichtet.

Ihre spontane Präsentation sorgte im Studio für Begeisterung. Während Jennifer ihr Dekolleté aus verschiedenen Perspektiven in Szene setzte, applaudierte und jubelte das Publikum. Josh beobachtete den Auftritt amüsiert. Auch Moderator Andy Cohen war sichtlich angetan und geriet ins Schwärmen: "Sie sind wunderschön!" Die Oscarpreisträgerin verriet anschließend sogar, wer für das Ergebnis verantwortlich ist. Ihr plastischer Chirurg heißt Dr. Teitelbaum und praktiziert in Santa Monica. Ausgelöst wurde das Gespräch eigentlich durch ein ganz anderes Thema. Andy hatte nach Hailey Glassman gefragt, dem Neuzugang bei "The Real Housewives of New York City". Sie soll sich bei einem intimen Erlebnis mit einer Frau die Nase gebrochen haben. Jennifer setzte schließlich humorvoll den Schlusspunkt unter den Austausch. "Wie auch immer, ich habe zwei Nasen gebrochen!", scherzte sie laut Just Jared in der Show.

Kurz vor ihrem Talkshow-Auftritt hatte Jennifer den Eingriff bereits gegenüber The Cut öffentlich gemacht. Wie das Magazin berichtete, kann sie sich später auch ein Facelifting vorstellen. Über ihr Auftreten als Mama erklärte sie dort: "Ich möchte eine sexy Mutter sein. Beim Hinbringen möchte ich wie eine Frau aussehen, die ihr Leben im Griff hat, selbst wenn ich gerade erst aufgewacht bin und mein Leben nicht im Griff habe." Mit ihrem Ehemann Cooke Maroney (42) hat die Schauspielerin zwei Söhne. Der ältere heißt Cy und ist vier Jahre alt, den Namen des jüngeren Sohnes hat das Paar bislang nicht öffentlich gemacht, so Just Jared. Schon im Oktober hatte Jennifer The New Yorker erklärt, warum sie sich für die Operation entschieden hat: "Nach dem ersten Kind hat sich so ziemlich alles zurückgebildet. Nach dem zweiten hat sich nichts zurückgebildet." Im Gespräch mit Vogue verriet sie außerdem, dass sie auf Baby-Botox setzt. Auch eine Entfernung des Wangenfetts könne sie sich vorstellen. Von diesem Eingriff sehe sie allerdings vorerst ab, da die optische Veränderung vermutlich zu deutlich auffallen würde.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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Getty Images Jennifer Lawrence bei den Golden Globes 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills, Januar 2026

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