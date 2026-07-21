Andy Cohen macht seine Liebe mit Kevin jetzt ganz offiziell

Andy Cohen (58) hat seine Beziehung zu Freund Kevin Sobieski jetzt auch auf Instagram öffentlich gemacht. Der Moderator postete ein strahlendes Foto der beiden mit dem schlichten Kommentar "Date Night" – und machte die Romanze damit endgültig offiziell. Gegenüber dem Magazin People verriet eine Quelle, dass die beiden "sehr verliebt" seien und sich beide eine gemeinsame Zukunft vorstellen könnten. Demnach würden sie viel Zeit zu Hause verbringen, häufig Dinnerpartys für Freunde veranstalten und sich bereits gegenseitig in ihren Freundeskreisen eingeführt haben.

Besonders schön: "Kevin kommt sehr gut mit Andys Kindern aus", so die Quelle gegenüber People weiter. Der 58-Jährige ist Vater von Sohn Benjamin und Tochter Lucy. Auch Andy selbst hat in seiner SiriusXM-Radiosendung "Andy Cohen Live" bereits in den höchsten Tönen von Kevin geschwärmt – unter anderem als "freundlich", "stark" und "klug". Stolz berichtete er außerdem davon, dass das Paar in fast einem Jahr zusammen keinen einzigen Streit gehabt habe. "Elf Monate, und wir haben keinen einzigen Streit gehabt. Wir haben keine Meinungsverschiedenheit gehabt. Wir sehen das Leben einfach auf die gleiche Weise", sagte er. Auf eine Frage nach dem Altersunterschied zwischen ihm und dem 42-jährigen Kevin reagierte er in seiner Sendung "Watch What Happens Live" mit einem Augenzwinkern: "Ich bin nur in einer Beziehung mit 16 Jahren Altersunterschied."

Kennengelernt hatten sich Andy und Kevin auf einer Party zum amerikanischen Unabhängigkeitstag im Sommer 2025. Andy hätte die Feier damals beinahe verpasst – doch er kam, sah Kevin von der anderen Seite des Raums und wusste sofort, dass er mit ihm sprechen musste. "Wir haben die ganze Nacht geredet. Ich habe meine Nummer in sein Handy eingegeben", erinnerte er sich in seiner Radiosendung. Kevin hatte offenbar bemerkt, wie ernst es Andy damit war: "Er sagte mir, er wusste, dass ich es ernst meinte, weil ich wirklich darauf bestand, dass die Nummer richtig ist." Erstmals in der Öffentlichkeit gesehen wurde das Paar Hand in Hand Anfang Juni an Andys 58. Geburtstag, nach einem Dinner in New York City.

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Instagram / bravoandy Andy Cohen und sein Partner Kevin Sobieski

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Getty Images Andy Cohen beim SiriusXM Radio Andy Annual Holiday Hangout in New York City, Dezember 2025

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Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seinen Kindern

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