Andy Cohen verrät: So viel Lohn zahlt er seiner Babysitterin

Was ist eine angemessene Bezahlung für eine Stunde Kinderbetreuung? Genau diese Frage sorgte bei Andy Cohen (58) und Jeff Lewis (56) für eine kontroverse Diskussion. In seiner SiriusXM-Sendung "Andy Cohen Live" sprach Andy darüber, wie viel er einer 23-jährigen Babysitterin zahlt, die sich um seine beiden Kinder Benjamin und Lucy kümmert: 30 Dollar pro Stunde. Zuletzt hatte die junge Frau zwei Stunden und 15 Minuten auf die Kinder aufgepasst und dafür insgesamt 70 Dollar erhalten. Wie Daily Mail berichtet, stieß diese Summe im Gespräch mit dem "Still Flipping Out"-Star Jeff Lewis auf wenig Verständnis. Jeff hielt den Betrag angesichts von Andys finanziellen Möglichkeiten für zu niedrig und stellte damit die grundsätzliche Frage in den Raum, welcher Stundenlohn für die Betreuung von zwei Kindern angemessen ist.

"Das klingt für mich ziemlich günstig, vor allem bei jemandem mit deinen finanziellen Möglichkeiten", entgegnete Jeff in der Sendung. Zunächst ging er davon aus, dass die Babysitterin zwei volle Stunden bei Andys Kindern gewesen war, und fragte nach: "Sie war zwei Stunden da und du hast ihr 60 Dollar gegeben? Hat das überhaupt für das Taxi gereicht?" Andy stellte daraufhin klar, dass sie tatsächlich zwei Stunden und 15 Minuten geblieben war und dafür 70 Dollar bekommen hatte. Jeff blieb dennoch bei seiner Einschätzung: "Ich hätte ihr für zwei Stunden und zwei Kinder wahrscheinlich 100 Dollar gegeben." Für die Betreuung seiner neunjährigen Tochter Monroe zahlt Jeff nach eigenen Angaben selbst 37 Dollar pro Stunde. In den sozialen Medien gingen die Meinungen unterdessen auseinander: Während einige Nutzer 30 Dollar für einen in New York üblichen Stundenlohn hielten, fanden andere den Betrag für die Betreuung von zwei Kindern zwar angemessen, aber keineswegs besonders großzügig.

Andy ist Vater des siebenjährigen Benjamin und der vierjährigen Lucy. Beide kamen mithilfe von Leihmüttern zur Welt: Benjamin wurde im Februar 2019 geboren, Lucy kam am 29. April 2022 in New York City zur Welt. Für Andy war der Wunsch nach einer eigenen Familie auch als Single kein Grund, mit der Vaterschaft zu warten. Kurz vor seinem 50. Geburtstag entschied er sich bewusst dafür, Vater zu werden. In einem früheren Gespräch mit Anderson Cooper (59) sprach der Moderator darüber, wie sehr die Kinder seinen Alltag und seine Prioritäten verändert haben. Seit Benjamin und Lucy auf der Welt sind, definiere er auch persönlichen Erfolg anders als zuvor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Cohen beim SiriusXM Radio Andy Annual Holiday Hangout in New York City, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seinen Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Anderson Cooper und Andy Cohen bei der Times Square New Year's Eve 2026 Celebration in New York City