Charlotte Crosby zeigt sich nach Fehlgeburt bei Awards

Charlotte Crosby (36) hat sich nur wenige Tage nach einer Operation infolge ihrer zweiten verhaltenen Fehlgeburt wieder öffentlich gezeigt. Die Reality-Bekanntheit besuchte am Montagabend die Pride of Britain Awards im Grosvenor Hotel in London. Auf dem roten Teppich posierte Charlotte in einer eleganten rosafarbenen One-Shoulder-Robe für die Fotografen. Bei der Preisverleihung werden Menschen geehrt, die mit besonderen Taten oder großem Einsatz zu Alltagshelden geworden sind.

Der Auftritt folgte auf eine schwere Zeit für sie und ihren Verlobten Jake Ankers. Das Paar hatte sich weiteren Nachwuchs gewünscht. Doch bei einer Untersuchung in der achten Schwangerschaftswoche erfuhr Charlotte im vergangenen Monat, dass sie ihr Baby verloren hatte. Kurz darauf musste sie sich einem Eingriff unterziehen. Am vergangenen Freitag teilte Charlotte ein Foto, das sie nach dem Eingriff in einem Krankenhausbett zeigte.

Zunächst hatte Jake die Aufnahme auf Instagram veröffentlicht und sich dort für den großen Zuspruch bedankt. "Heute wurde Charlotte operiert, und wir können euch ehrlich gesagt gar nicht genug für all die Liebe und Unterstützung danken, die ihr uns gezeigt habt", schrieb er. Zahlreiche Follower hatten dem Paar persönliche Nachrichten über eigene Schwangerschaften und Fehlgeburten geschickt. Diese Offenheit habe ihnen in der belastenden Situation Mut gemacht. "Eure Worte haben uns in einer so schwierigen Zeit so viel Hoffnung gegeben und helfen uns, positiv auf das zu blicken, was die Zukunft bereithält. Aus tiefstem Herzen: Danke an euch alle", erklärte Jake ebenfalls auf Instagram. Nach Charlottes Rückkehr aus der Klinik bezeichnete er den Tag als einen der längsten und schwersten seines Lebens. Die gesamte Woche habe beide körperlich und emotional stark gefordert.

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Getty Images Charlotte Crosby bei den Pride of Britain Awards 2026 in London

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Instagram / thecharlottecrosby Charlotte Crosby und Jake Ankers mit ihren Töchtern Alba und Pixi

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