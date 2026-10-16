Charlotte Crosby leidet mit ihrer kranken Tochter Pixi

Charlotte Crosby (36) erlebt gerade eine Phase, die viele Eltern nur zu gut kennen dürften: Ihre einjährige Tochter Pixi ist krank. "Pixi hat die Hand-Fuß-Mund-Krankheit. Und glaubt mir, wenn ich sage, dass ihr Mund ÜBERSÄT mit Geschwüren ist", berichtet die Reality-Bekanntheit jetzt in ihrer Instagram-Story. Die schmerzhaften Entzündungen setzen der Kleinen offenbar ordentlich zu. Immer wieder schreie sie vor Schmerzen und habe seit rund zwei Tagen kaum etwas gegessen. Lediglich etwas Sorbet und ein paar Löffel Suppe habe Pixi zu sich nehmen können. Immerhin trinke sie weiterhin ausreichend, betonte Charlotte. Auch die erhöhte Temperatur ihrer Tochter sei mittlerweile unter Kontrolle. Bei der Hand-Fuß-Mund-Krankheit handelt es sich um eine häufige Kinderkrankheit, die in der Regel innerhalb von sieben bis zehn Tagen von selbst abklingt.

Zu allem Unglück fiel Pixis Erkrankung auch noch mit dem vierten Geburtstag ihrer älteren Schwester Alba zusammen. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Jake Ankers wollte Charlotte den Ehrentag trotzdem so schön wie möglich gestalten. "Deshalb habe ich das Gefühl, von einer Sache zur nächsten hetzen zu müssen", schilderte sie in ihrer Story. Während sie sich um die kranke Pixi kümmerte, versuchte die Zweifachmutter gleichzeitig, Albas Geschenke aufzubauen, mit ihr einen Kuchen zu backen und ihr einen unvergesslichen Geburtstag zu bereiten. Ganz ohne schlechtes Gewissen gelang das allerdings nicht: Charlotte und Jake hätten sich "schuldig" gefühlt, weil sie ihrer Großen an ihrem Ehrentag nicht die volle Aufmerksamkeit schenken konnten.

Alba schien ihren Geburtstag dennoch genossen zu haben und war ganz in ihre neuen Spielsachen vertieft. Um den Tag gebührend nachzufeiern, hat Charlotte bereits weitere Pläne: "Am Wochenende findet ihre Party statt! Das werde ich zehnfach wiedergutmachen! Und hoffentlich wird Pixi sich dann viel besser fühlen!" Auf Instagram gewährt die Geordie Shore-Bekanntheit regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. Erst kürzlich sorgte sie dort allerdings mit einem ungewöhnlichen Foto für Aufsehen, das ihre Töchter Alba-Jean und Pixi in einem gitterartigen Gestell zeigte. Dazu scherzte Charlotte: "Ich habe einen Käfig für die Mädchen gekauft, falls sie mal eine Auszeit brauchen."

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Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / thecharlottecrosby Charlotte Crosby und Jake Ankers mit ihren Töchtern auf den Malediven

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