Traurige Nachricht: Charlotte Crosby verliert erneut Baby

Traurige Nachrichten von Charlotte Crosby (36): Die britische Reality-TV-Bekanntheit hat sich mit einer sehr persönlichen Botschaft an ihre Follower gewandt. Auf Instagram teilte sie mit, dass sie erneut eine stille Fehlgeburt erlitten hat. Erst im vergangenen Monat hatten sie und ihr Partner Jake Ankers erfahren, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. Nach einem ersten Kontrolltermin, der zunächst Anlass zur Hoffnung gegeben hatte, folgte beim Ultraschall in der achten Schwangerschaftswoche die niederschmetternde Diagnose: Das Herz des Babys hatte aufgehört zu schlagen. Besonders schwer trifft das Paar dieser erneute Verlust, da Charlotte bereits Anfang des Jahres eine stille Fehlgeburt erlitten hatte. Nach dem positiven Schwangerschaftstest hatten sich die beiden bereits ausgemalt, wie ihr Leben zu fünft aussehen könnte – gemeinsam mit ihren Töchtern Alba und Pixi. Sie hatten sogar schon über mögliche Namen gesprochen und überlegt, wie sie den beiden Mädchen die Nachricht von ihrem kleinen Geschwisterchen überbringen würden.

Die Freude über die Schwangerschaft sei aufgrund des vorherigen Verlusts von Anfang an von Angst begleitet gewesen, berichtet die Britin. Nachdem sie und ihr Partner diesmal einen wichtigen frühen Untersuchungstermin erreicht hatten, den sie bei der vorherigen Schwangerschaft nicht mehr erlebt hatten, habe sich das Paar kurzzeitig etwas sicherer gefühlt. Doch beim Ultraschall in der achten Schwangerschaftswoche folgte die befürchtete Nachricht: "Es tut mir so leid, das Herz des Babys hat aufgehört zu schlagen." Den Moment beschreibt Charlotte auf Instagram mit bewegenden Worten: "Es fühlte sich an, als hätte uns jemand die Herzen aus der Brust gerissen. Wir haben ein weiteres Baby verloren, eine weitere stille Fehlgeburt." Im Rahmen der "Wave of Light", die den Abschluss der Baby Loss Awareness Week bildet, sei ihr bewusst geworden, wie schwer Trauer und Herzschmerz auf ihr lasteten. Bislang habe sie ihre eigenen Gefühle zurückgestellt, um für ihre Töchter da zu sein und Alba rund um ihren Geburtstag schöne und unbeschwerte Tage zu ermöglichen.

Mit ihrem offenen Posting möchte Charlotte das Erlebte verarbeiten und zugleich anderen Betroffenen Mut machen. "Manchmal hilft es mir, die schwersten Seiten zu teilen, um sie ein wenig leichter tragen zu können. Und wenn du etwas Ähnliches durchmachst, bist du nicht allein", erklärt sie. Ihre beiden Töchter bezeichnet die Zweifachmutter als ihren größten Segen. In der Woche nach dem Verlust habe sie Alba und Pixi deshalb besonders fest in den Arm genommen. Gemeinsam mit Jake hatte sie sich sehr darauf gefreut, die Mädchen als liebevolle große Schwestern zu erleben. Bereits nach ihrer ersten Fehlgeburt Anfang 2026 hatte der Geordie Shore-Star öffentlich über ihren Wunsch nach einem dritten Kind gesprochen. Damals war bei einer Ultraschalluntersuchung in der sechsten Schwangerschaftswoche festgestellt worden, dass sich das Baby nicht weiterentwickelt hatte. Ob das Paar einen erneuten Versuch wagen wird, bleibt offen. "Wir würden unsere Familie sehr gerne vergrößern, aber die Angst, diesen Herzschmerz noch einmal zu erleben, ist furchteinflößend", gesteht die 36-Jährige.

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Imago Charlotte Crosby bei den National Television Awards im O2 in London, 8. September 2026

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Instagram / thecharlottecrosby Charlotte Crosby und Jake Ankers mit ihren Töchtern Alba und Pixi

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