Charlotte Crosby wird nach zweiter Fehlgeburt operiert

Charlotte Crosby (36) muss gerade die wohl schwerste Zeit ihres Lebens durchstehen: Nur fünf Monate nach ihrem letzten Verlust hat die Realitybekanntheit erneut eine stille Fehlgeburt erlitten und muss sich jetzt einer Operation unterziehen. Ihr Verlobter Jake Ankers teilte auf Instagram ein Bild, das Charlotte in einem Krankenhausbett zeigt. Erst im vergangenen Monat hatten die beiden erfahren, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Bei einer Untersuchung in der achten Schwangerschaftswoche kam dann die niederschmetternde Nachricht: Das Herz des Babys schlug nicht mehr. Eine sogenannte stille oder verhaltene Fehlgeburt liegt vor, wenn ein Embryo oder Fötus in der Gebärmutter verstirbt, der Körper dies jedoch nicht sofort bemerkt oder darauf reagiert. Betroffene erfahren meist erst beim Ultraschall davon.

Nach dem Eingriff meldete sich Jake mit bewegenden Worten bei der Community des Paares. "Heute wurde Charlotte operiert, und wir können euch wirklich nicht genug für all die Liebe und Unterstützung danken, die ihr uns entgegengebracht habt", schrieb er auf Instagram. Die zahlreichen Kommentare und privaten Nachrichten hätten den beiden in dieser schweren Phase Hoffnung gegeben. Als Charlotte wieder zu Hause war, sprach Jake von einem der "längsten und schwersten" Tage seit Langem und gab zu, körperlich, mental und emotional völlig erschöpft zu sein. Charlotte selbst hatte den Verlust zuvor öffentlich gemacht: "Es fühlte sich an, als hätte uns jemand die Herzen aus der Brust gerissen. Wir haben ein weiteres Baby verloren, eine weitere stille Fehlgeburt." Wie es für sie weitergeht, ist offen: Der Wunsch nach einem weiteren Kind besteht laut dem Paar weiterhin, obwohl die Angst vor einem erneuten schmerzhaften Verlust enorm ist.

Charlotte und Jake sind verlobt und bereits Eltern von zwei gemeinsamen Töchtern namens Alba und Pixi. Dass sie ihre Familie gerne noch vergrößern möchten, hatten die beiden in der Vergangenheit offen thematisiert. Nach ihrer ersten stillen Fehlgeburt entwickelte sie nach einer Ausschabung eine Infektion, die ihr starke Schmerzen bereitete und mit Antibiotika behandelt werden musste. Auch davor hatte Charlotte bereits einen dramatischen Rückschlag erlebt: 2016 durchlitt sie eine lebensgefährliche Eileiterschwangerschaft, bei der ihr ein Eileiter und ein Eierstock entfernt werden mussten. Trotz allem betont die zweifache Mutter immer wieder, wie dankbar sie für ihre Kinder ist. "Mutter zu sein, ist ohne Zweifel das größte Geschenk, das mir das Leben je gemacht hat", schrieb sie in den sozialen Medien.

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Getty Images Charlotte Crosby, TV-Bekanntheit

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Instagram / thecharlottecrosby Charlotte Crosby und Jake Ankers mit ihren Töchtern Alba und Pixi

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Getty Images Charlotte Crosby und Jake Ankers