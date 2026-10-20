Denise Richards will nach Scheidungsdrama zurück zu RHOBH

Denise Richards (55) kann sich eine Rückkehr zu The Real Housewives of Beverly Hills gut vorstellen. Im Podcast "The Jenny McCarthy Wahlberg Show" fragte Moderatorin Jenny McCarthy Wahlberg (53) die Schauspielerin, ob sie bei einer erneuten Anfrage zusagen würde. "Ja! Tatsächlich war ich in der vergangenen Staffel in einigen Folgen dabei. Aber ja, ich würde zurückkehren", erklärte Denise. In den Staffeln neun und zehn gehörte sie zur Hauptbesetzung des Bravo-Formats, später war sie in den Staffeln 13 und 15 erneut als Gast zu sehen. Ihr Interesse an einer Rückkehr zeigt sie zu einem Zeitpunkt, an dem die Dreharbeiten zur 16. Staffel bereits laufen. Gleichzeitig ist die dreifache Mutter in einen erbitterten Scheidungs- und Rechtsstreit mit ihrem Ex-Partner Aaron Phypers verwickelt.

Ihre erste Zeit bei der Realityshow hat Denise allerdings nicht in guter Erinnerung. Im Gespräch mit Jenny McCarthy Wahlberg erklärte sie, warum sie nach der zehnten Staffel nicht zurückkehrte: "Es war eine schwierige Sache. Ich hatte das Gefühl, dass mich niemand mochte, außer Garcelle. Und das ist ein Grund dafür, warum ich nicht für eine dritte [Staffel] zurückkam." Auch ihr damaliger Ehemann habe bei der Entscheidung eine Rolle gespielt. Aaron sei "ein großer Teil davon gewesen, dass ich nicht zurückgegangen bin", erklärte Denise. Sie ergänzte: "Aber ich glaube, er war mehr um sich selbst besorgt. Wahrscheinlich hatte er Angst, dass etwas herauskommen würde." Kurz vor ihrem Ausstieg hatte die Show eine angebliche heimliche Affäre zwischen Denise und Brandi Glanville (53) thematisiert.

In der kommenden 16. Staffel stoßen mit Leah Remini (56) und Tracy Tutor zwei neue Gesichter zum Cast. Mit dabei sind erneut Kyle Richards (57), Erika Jayne, Dorit Kemsley und Sutton Stracke (55). Kathy Hilton (67) und Jennifer Tilly (68) übernehmen wieder unterstützende Rollen. Abseits der Kameras hält der Rechtsstreit zwischen Denise und Aaron derweil an. Seit ihrer Trennung im Juli 2025 streiten die beiden um Finanzen und Eigentum, zudem erhoben beide Seiten Vorwürfe häuslicher Gewalt. Denise erwirkte eine fünfjährige Schutzanordnung, die Aaron dazu verpflichtet, mindestens 100 Yards, also rund 91 Meter, Abstand zu ihr zu halten. Im Februar wurde sie ihrerseits dazu verpflichtet, 25.000 US-Dollar zu Aarons Anwaltskosten sowie weitere 5.000 US-Dollar für einen forensischen Buchhalter beizusteuern. Für den Zeitraum von März bis Mai 2026 wurde dafür ein Zahlungsplan über monatlich 10.000 US-Dollar festgelegt. Seit dem 5. März 2026 muss Denise außerdem vorläufig monatlich 5.000 US-Dollar Ehegattenunterhalt an ihren Ex zahlen, bis das Gericht eine andere Entscheidung trifft.

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Getty Images Denise Richards bei den Daytime Beauty Awards in Los Angeles, 21. September 2025

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Getty Images Die "Real Housewives of Beverly Hills" im Jahr 2019

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IMAGO / Depositphotos Denise Richards und Aaron Phypers, März 2020