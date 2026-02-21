Trotz Gewaltvorwürfen: Aaron Phypers fordert Unterhalt

Aaron Phypers fordert von seiner Ex-Frau Denise Richards (55) umgehend Ehegattenunterhalt – und das trotz laufender Strafverfahren wegen häuslicher Gewalt. In Gerichtsdokumenten, die am Freitag veröffentlicht wurden und unter anderem Page Six vorliegen, erklärt der Schauspieler, dass er über kein stabiles Einkommen mehr verfüge, nachdem sein "Geschäftsbetrieb und seine Infrastruktur Ende 2024 gestört" worden seien. Aaron argumentiert, dass ihm trotz seiner Festnahme wegen häuslicher Gewalt im Oktober und des anhängigen Strafverfahrens ein Anspruch auf vorläufigen Unterhalt zustehe, um während des Rechtsstreits eine "finanzielle Gerechtigkeit" aufrechtzuerhalten. Bei der Berechnung des Unterhalts solle es laut Aaron ausschließlich um Bedarf und Zahlungsfähigkeit gehen, nicht um Schuldfragen oder endgültige Vermögensaufteilung.

Der 52-Jährige, der alle Vorwürfe der häuslichen Gewalt wiederholt bestritten hat, betont in den am Donnerstag in Los Angeles eingereichten Dokumenten, dass er auf nicht schuldig plädiert habe und es "keine strafrechtliche Verurteilung" gebe. Darüber hinaus erhebt Aaron Anspruch auf "50 Prozent Entschädigung" aus Denises OnlyFans-Geschäft, das laut früheren Angaben bis zu 300.000 Dollar pro Monat einbringen soll. "Sie verdient buchstäblich jeden Monat Geld mit meinem geistigen Eigentum in Form der Fotos, die ich von ihr gemacht habe und die sie auf ihrer OnlyFans-Seite gepostet hat", heißt es in den Dokumenten. Auch für seine Rolle in ihrer Bravo-Realityshow "Denise Richards & Her Wild Things" verlangt er eine Bezahlung, die er angeblich nie erhalten habe. Er behauptet, ihm stünden 50 Prozent der Produktionseinnahmen zu, doch er habe weder Gewinne noch eine Abrechnung erhalten.

Auch abseits des gerichtlichen Streits um Unterhalt war die Situation zuletzt angespannt: Vor knapp zwei Monaten musste das ehemalige Paar mit den Konsequenzen ausbleibender Mietzahlungen leben. Wie Gerichtsunterlagen zeigten, ordnete ein Richter in Los Angeles die Räumung des gemeinsamen Hauses in Calabasas an, nachdem monatelang keine Miete mehr bezahlt worden war. Denise betonte damals, dass sie schon lange nicht mehr dort wohne und Aaron für die Zahlungen verantwortlich sei, da er gemeinsam mit seinen Eltern und seinem Bruder in der Immobilie geblieben war. "Ich habe Aaron Anfang des Jahres gesagt, dass er die Miete übernehmen muss, solange seine Familie im Haus bleibt", erklärte die Schauspielerin vor Gericht. Die offene Summe belief sich laut Page Six auf über 70.000 Euro – mit monatlichen Mietkosten von mehr als 10.000 Euro.

Imago Aaron Phypers bei den American Humane Hero Dog Awards 2018 im Beverly Hilton, Beverly Hills

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, August 2024

Jon Kopaloff/Getty Images Denise Richards mit ihrem Mann Aaron Phypers, 2019