Dorit Kemsley hat sich zu ihrer längeren Social-Media-Pause geäußert und erklärt, warum es zuletzt so ruhig um sie geworden war. Am Wochenende moderierte die Realitydarstellerin die Launchparty ihrer neuen Getränkepartnerschaft mit Maison d'Or. Dabei sprach sie mit Us Weekly offen über ihre aktuelle Lebenssituation. In den vergangenen Monaten habe sich vieles verändert, weshalb sie sich zunächst darauf konzentriert habe, ihren Alltag Schritt für Schritt zu bewältigen. Ihren Followern habe sie dabei bewusst nichts vormachen wollen. "Ich werde ganz sicher nicht so tun, als wäre das Leben großartig, wenn es das offen gesagt nicht ist", stellte Dorit klar. Mittlerweile blicke sie jedoch wieder optimistischer nach vorn. "Ich kann aber sagen, dass es inzwischen viel besser aussieht und ich mich sehr, sehr auf diesen neuen Lebensabschnitt freue", verriet sie.

Besonders ihre beiden Kinder Jagger und Phoenix hätten Dorit im vergangenen Jahr Kraft gegeben. Sie seien ihr wichtigster Antrieb gewesen, jeden Morgen aufzustehen und trotz aller Schwierigkeiten weiterzumachen. "Sie sind diejenigen, die mich morgens aus dem Bett holen. Ganz gleich, was in meinem Leben passiert, setze ich ein Lächeln auf und mache einen Schritt nach dem anderen. Das alles tue ich wirklich für sie", erklärte die zweifache Mutter bei der Veranstaltung. Dankbar sei sie außerdem für die engen Freundschaften, die durch ihre Teilnahme an The Real Housewives of Beverly Hills entstanden seien. Besonders hob Dorit Bozoma Saint John (49) hervor, erwähnte aber auch ihre langjährigen Wegbegleiterinnen Erika Jayne und Kyle Richards (57). Schwierige Phasen und Zeiten, in denen sie sich voneinander entfernt hätten, hätten diese Freundschaften letztlich sogar noch gefestigt.

Besonders belastend war für Dorit der Scheidungskonflikt mit ihrem Noch-Ehemann Paul "PK" Kemsley. Nach einer längeren Trennungsphase reichte sie im April 2025 die Scheidung ein und führte "unüberbrückbare Differenzen" als Grund an. Für die gemeinsamen Kinder Jagger und Phoenix beantragte sie das alleinige rechtliche und körperliche Sorgerecht. Zudem forderte sie Ehegattenunterhalt. Streit gab es auch um das gemeinsame Haus in Los Angeles. Dorit zufolge hatte PK nach seinem Auszug im Jahr 2024 zugesagt, die Hypothek und weitere Familienausgaben zu übernehmen, anstatt reguläre Unterhaltszahlungen für die Kinder zu leisten. Im Juli erhob sie jedoch den Vorwurf, dass sie und die Kinder wegen ausstehender Hypothekenzahlungen ihr Zuhause verlieren könnten. PK widersprach dieser Darstellung in eigenen Gerichtsdokumenten. Er behauptete seinerseits, dass auch Dorit sich nicht an den Hypothekenzahlungen beteiligt habe.

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Getty Images Dorit Kemsley, Reality-TV-Star

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Getty Images Dorit Kemsley, "Real Housewives of Beverly Hills"-Star

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