Graue Haare: Michelle plant radikale Typveränderung

Michelle (54) steht vor einer radikalen Typveränderung: Die Sängerin will sich noch in dieser Woche von ihrer langen Mähne trennen und die Haare auf nur einen Zentimeter kürzen lassen. Diesen Plan verriet sie ihren Fans in ihrem Instagram-Livetalk "Nachtgedanken". Seit sie sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat, färbt die Schlagersängerin ihren Ansatz nämlich nicht mehr nach und lässt ihre grauen Haare einfach wachsen. Nur eines stört sie an der aktuellen Übergangsphase gewaltig: die Kombination aus dem grauen Ansatz und den noch immer blonden Längen. Wie drastisch der Schnitt ausfallen soll, machte die Sängerin unmissverständlich klar: "Ich mache meine Haare komplett kurz, auf einen Zentimeter." Für sie geht es dabei um weit mehr als nur um Optik. An den langen Haaren hängen für Michelle auch Erinnerungen und Gefühle, von denen sie sich lösen möchte.

"Da steckt so viel Energie drin, die ich nicht mehr haben möchte. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht und ob ihr das kennt", erklärte sie ihren Fans auf Instagram. Sie sagte zudem: "Ich möchte das einfach nicht mehr haben. Ich möchte das einfach abhaben, diese Energie weghaben." Mit dieser Entwicklung fühlt sie sich offenbar wohl: "Und Leute, soll ich euch etwas sagen? Ich liebe es! Ich liebe es, einfach auch meine Haare nicht mehr zu färben", schwärmte sie in dem Livetalk. Der Schnitt ist für sie also auch ein symbolischer Neuanfang, der auch zu ihrer beruflichen Neuausrichtung als Heilerin passt.

Michelle hat im Laufe ihrer Karriere immer wieder mit ihrem Aussehen experimentiert. Wie sie selbst sagt, trug sie so gut wie jede Haarfarbe mindestens einmal. Zudem probierte sie die unterschiedlichsten Schnitte aus und hatte bereits sehr kurzes wie auch sehr langes Haar. Dunkelbraun sei ihre natürliche Haarfarbe, inzwischen seien aber selbst die verbliebenen dunkleren Partien nicht mehr wirklich braun. In ihrem Livetalk, der mehr als eine halbe Stunde dauerte, blieb es nicht beim Thema Frisur: Die "Wer Liebe lebt"-Interpretin sprach dort auch über ganz persönliche Ängste. Außerdem ging sie auf die Frage ein, ob es irgendwann noch einmal ein Comeback auf der Schlagerbühne geben könnte.

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Instagram / michelle_aktuell Michelle in einem Reel auf ihren Kanal 2026

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Getty Images Michelle, Sängerin

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Imago Sängerin Michelle, Abschiedstournee in der Uber Arena Berlin